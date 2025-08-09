Гонсало Гарсия продлил контракт с «Реалом»

Нападающийпродлил контракт с клубом.

Мадридский коллектив на своем официальном сайте объявил о продлении контракт с 21-летним испанцем до 30 июня 2030 года.

СМИ сообщают, что у Гарсии существенно увеличилась зарплата и сумма отступных.

На Клубном чемпионате мира Гарсия отметился голом и результативной передачей в двух встречах. В составе главной команды он принял участие в трех играх Ла Лиги, сделав одну голевую передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гарсии составляет 8 млн евро.