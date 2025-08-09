Марио Фернандес высказался о возможном переходе в «Ахмат»

Экс-защитникМарио Фернандес прокомментировал слухи о своем возможном переходе в. Грозненский клуб недавно возглавил

«Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду предложений», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» проявляет интерес к 34-летнему футболисту, но стороны пока не договорились из-за высокой запрашиваемой им зарплаты. Перед стартом сезона Марио связывали с возможным переходом в московское «Торпедо».