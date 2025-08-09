Гол Соуле обеспечил «Роме» победу над «Эвертоном» в товарищеском матче

Матиас Соуле — игрок «Ромы» Фото: globallookpress.com
Единственный гол у итальянской команды записал на свой счет Матиас Соуле на 70-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Эвертон — Рома 0:1
Гол: 0:1 Матиас Соуле (70') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт (Майкл Кин, 79'), Виталий Миколенко (Адам Азну, 12'), Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 62'), Джеймс Гарнер, Карлос Алькарас (Юссеф Шермити, 81'), Кирман Дьюсбери-Холл (Дуайт Макнил, 61'), Тьерно Барри (Бету, 61'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Рома: Миле Свилар, Анхелиньо (Стефан Эль-Шаарави, 89'), Марио Эрмосо (Зеки Челик, 85'), Джанлука Манчини, Даниэле Гиларди, Ману Коне, Матиас Соуле (Луиджи Керубини, 85'), Нейл Эль-Айнауи (Никколо Писилли, 90'), Бриан Кристанте, Уэсли Франса (Девин Ренс, 80'), Артем Довбик (Эван Фергюсон, 80')
В следующем матче «Рома» сыграет против «Болоньи» 23-го августа, а «Эвертон» — против «Лидса» 18-го числа.