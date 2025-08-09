ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 09:24
    • Рахимов: Даку пока не хватает выносливости на 90 минут
  • 08:38
    • Гонсало Гарсия продлил контракт с «Реалом»
  • 07:07
    • Кудерметова без проблем вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Аршавин: «Локомотив» выглядит предпочтительнее «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Локомотив выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остается. "Спартак" по именам мастеровитее. По игре все построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков.

    Никто не знает, как сложится. У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвертую красную карточку [в сезоне] игроку "Спартака", но рука судьи дрогнет», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится сегодня, 9-го августа в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

