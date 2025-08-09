Аршавин: «Локомотив» выглядит предпочтительнее «Спартака»

Экс‑футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между

«Локомотив выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остается. "Спартак" по именам мастеровитее. По игре все построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков.

Никто не знает, как сложится. У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвертую красную карточку [в сезоне] игроку "Спартака", но рука судьи дрогнет», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится сегодня, 9-го августа в 18:00 по мск.