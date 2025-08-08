ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    РПЛ. «Локомотив» примет «Спартак», ЦСКА встретится с «Рубином», «Ахмат» — «Зенит»

    Обзор матчей 4-го тура российской Премьер-лиги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Балтика Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Сочи ЦСКА
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Флойд МейвезерФьюри, Хаттон и еще 5 звезд в отставке, борющихся с искушением вернуться на ринг Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
  • 22:54
    • «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче
  • 20:59
    • Источник: СКА хочет подписать контракт с Самсоновым
  • 19:51
    • Источник: «Ньюкасл» вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу Коло Муани
    Алексей Батраков — полузащитник «Рубина»
    Матчи 4-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 8 по 10 августа

    «Динамо» Махачкала — «Акрон» 1:1

    Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном» (1:1) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

    На 42-й минуте махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря голу Джемала Табидзе.

    «Акрон» сравнял счет на 84-й минуте, отличился Беншимол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Акрон 1:1
    Голы: 1:0 Tabidze J. (42'), 1:1 Беншимол (84') Предупреждения: Валентин Пальцев (12'), Мохаммад Хоссейннежад (36')

    После этого матча «Динамо» Мх занимает 9-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Акрон» — на 5-й позиции с 6-ю баллами.

    «Крылья Советов» — «Балтика»

    9 августа, суббота, 13:30 мск

    ЦСКА — «Рубин»

    9 августа, суббота, 15:45 мск

    «Локомотив» — «Балтика»

    9 августа, суббота, 18:00 мск

  • Первая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб
  • В чеченском клубе терпения хватило лишь на 3 тура
  • 06/08/2025

    • «Ахмат» — «Зенит»

    9 августа, суббота, 20:30 мск

    «Оренбург» — «Краснодар»

    10 августа, воскресенье, 15:30 мск

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Сочи» — «Динамо» Москва

    10 августа, воскресенье, 18:00 мск

    «Ростов» — «Пари НН»

    10 августа, воскресенье, 20:30 мск

