РПЛ. «Локомотив» примет «Спартак», ЦСКА встретится с «Рубином», «Ахмат» — «Зенит»

«Динамо» Махачкала — «Акрон» 1:1
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном» (1:1) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.
На 42-й минуте махачкалинская команда сумела выйти вперед благодаря голу Джемала Табидзе.
«Акрон» сравнял счет на 84-й минуте, отличился Беншимол.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо Мх — Акрон 1:1
Голы: 1:0 Tabidze J. (42'), 1:1 Беншимол (84') Предупреждения: Валентин Пальцев (12'), Мохаммад Хоссейннежад (36')
После этого матча «Динамо» Мх занимает 9-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Акрон» — на 5-й позиции с 6-ю баллами.
«Крылья Советов» — «Балтика»
9 августа, суббота, 13:30 мск
ЦСКА — «Рубин»
9 августа, суббота, 15:45 мск
«Локомотив» — «Балтика»
9 августа, суббота, 18:00 мск
«Ахмат» — «Зенит»
9 августа, суббота, 20:30 мск
«Оренбург» — «Краснодар»
10 августа, воскресенье, 15:30 мск
«Сочи» — «Динамо» Москва
10 августа, воскресенье, 18:00 мск