«Ньюкасл» сыграл вничью с «Эспаньолом» в товарищеском поединке

сыграли вничью (2:2) в рамках товарищеского противостояния.

В составе «сорок» отличились Мэтт Таргетт на 21-й минуте и Джейкоб Мерфи на 77-й минуте.

У «Эспаньола» голы забили Экспосито на 17-й минуте и Кике Гарсия 89-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Ньюкасл — Эспаньол 2:2 Голы: 0:1 Adam Ahmad (8'), 1:1 Oliver Klitten (32'), 1:2 Osvald Soe (35'), 1:3 Osman Addo (68'), 1:4 Fisnik Isaki (69') Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Дэниел Бёрн, Эмиль Крафт, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Льюис Майли, Джейкоб Мёрфи, Уильям Осула, Park Seung-soo Эспаньол: Марко Дмитрович, Мигель Рубио, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Омар Эль-Хилали, Эдуардо Экспозито, Роберто Фернандес, Поль Лосано, Рубен Санчес, Хавьер Пуадо, Антониу Рока Предупреждения: Миккель Педерсен (54'), Max Nielsen (65')

В следующем матче «Ньюкасл» сыграет против «Атлетико» 9-го августа, а «Эспаньол» встретится с той же мадридской командой 17-го числа.