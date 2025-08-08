ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:23
    • «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» сыграл вничью с «Эспаньолом» в товарищеском поединке

    «Ньюкасл» — «Эспаньол»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Ньюкасл Футбол Испании Эспаньол
    «Ньюкасл» и «Эспаньол» сыграли вничью (2:2) в рамках товарищеского противостояния.

    Джейкоб Мерфи — игрок «Ньюкасла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейкоб Мерфи — игрок «Ньюкасла»

    В составе «сорок» отличились Мэтт Таргетт на 21-й минуте и Джейкоб Мерфи на 77-й минуте.

    У «Эспаньола» голы забили Экспосито на 17-й минуте и Кике Гарсия 89-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ньюкасл — Эспаньол 2:2
    Голы: 0:1 Adam Ahmad (8'), 1:1 Oliver Klitten (32'), 1:2 Osvald Soe (35'), 1:3 Osman Addo (68'), 1:4 Fisnik Isaki (69') Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Дэниел Бёрн, Эмиль Крафт, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Льюис Майли, Джейкоб Мёрфи, Уильям Осула, Park Seung-soo Эспаньол: Марко Дмитрович, Мигель Рубио, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Омар Эль-Хилали, Эдуардо Экспозито, Роберто Фернандес, Поль Лосано, Рубен Санчес, Хавьер Пуадо, Антониу Рока Предупреждения: Миккель Педерсен (54'), Max Nielsen (65')

    В следующем матче «Ньюкасл» сыграет против «Атлетико» 9-го августа, а «Эспаньол» встретится с той же мадридской командой 17-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Казанцы дадут бой армейцам в Москве?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 9 августа
  • Завтра в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палермо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Андерс — Данкан
  • Бои
  • Послезавтра в 02:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Свентек — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры