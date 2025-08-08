Мостовой: В матче «Локомотив» — «Спартак» нет явного фаворита

Экс-игрок сборной Россиивысказался о предстоящем матче междув 4-м туре РПЛ.

«Я думаю шансы будут у обеих команд. "Локомотив" идет пока с максимальным результатом, а "Спартак" уже довольно много очков потерял, но говорить кто в какой форме находится пока рано, потому что сезон только начался. "Спартак", несмотря на отсутствие желаемого результата, играет неплохо, но команду постоянно подкашивают удаления. У "Локомотива" пока все идет хорошо, но против них в чемпионате впервые выйдет большая команда.

Не думаю, что в этой игре есть явный фаворит, в дерби случиться может все что угодно. Мне кажется, что будет интересная игра, которая закончится вничью», — цитирует Мостового ТАСС.

Соперники сойдутся между собой в субботу, 9 августа. Начало игры — в 18:00 мск.