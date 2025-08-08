ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Адиев: Первое пожелание руководства — только не играть в оборонительный футбол

    Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о разговоре с руководством по поводу игры команды.

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    «Первое пожелание руководства — только не играть в оборонительный футбол. Я сказал, что понимаю, что за мной закрепился ярлык оборонительного тренера, но я всегда играю исходя из тех игроков, которые у меня есть под рукой, пытаюсь использовать их сильные стороны.

    Я привел в пример "Химки", где я недолго проработал. Где вы там видели оборонительный футбол? Когда у тебя есть под рукой такие футболисты, как Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный — хочешь не хочешь, но будешь смотреть наверх. И здесь я переложил ответственность на них [руководство] и сказал: Будет зависеть от того, каких вы мне футболистов приобретете, в тот футбол и будем играть», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Крылья Советов» занимают второе место в таблице РПЛ, набрав семь очков.

