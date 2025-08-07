«Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Ромеро

Петербургскийнаправил официальный запрос по трансферу нападающего. Об этом сообщает испанское издание ABC.

По информации источника, андалусский клуб готов расстаться с 25-летним форвардом не менее чем за 20 миллионов евро. В то же время портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Ромеро провел 31 матч, отметившись четырьмя голами. Несмотря на интерес со стороны «Зенита», сам футболист, по данным СМИ, не намерен покидать «Севилью» и рассчитывает закрепиться в составе команды.

«Зенит» в новом сезоне РПЛ набрал 5 очков по итогам трех встреч. Ранее сине-бело-голубые дома сыграли вничью с ЦСКА (1:1).