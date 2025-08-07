ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Ромеро

    Петербургский «Зенит» направил официальный запрос по трансферу нападающего «Севильи» Исаака Ромеро. Об этом сообщает испанское издание ABC.

    Тренер «Зенита» Сергей Семак
    Тренер «Зенита» Сергей Семак

    По информации источника, андалусский клуб готов расстаться с 25-летним форвардом не менее чем за 20 миллионов евро. В то же время портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов.

    В прошедшем сезоне Ла Лиги Ромеро провел 31 матч, отметившись четырьмя голами. Несмотря на интерес со стороны «Зенита», сам футболист, по данным СМИ, не намерен покидать «Севилью» и рассчитывает закрепиться в составе команды.

    «Зенит» в новом сезоне РПЛ набрал 5 очков по итогам трех встреч. Ранее сине-бело-голубые дома сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

