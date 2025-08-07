ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    «Линкольн» и «Ноа» сыграли вничью в квалификации ЛЕ

    «Линкольн» — «Ноа»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы
    «Линкольн» сыграл вничью с «Ноа» (1:1) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

    «Линкольн»
    «Линкольн»

    В составе гостей единственный гол записал на свой счет Ян Этеки на 9-й минуте.

    «Линкольну» удалось сравнять счет на 45+9-й минуте благодаря голу Тиджея Де Барра.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Линкольн — Ноа 1:1
    Голы: 0:1 Ян Этеки (9'), 1:1 Андре Тжей де Барр (45 + 9'), 1:2 Имран Улад Омар (90 + 1') Линкольн: Бернарду Лопеш, Нано, Итан Бритто (Бубакар Дабо, 45'), Грэм Торилья, Виктор Моралес (Кике Гомес, 70'), Андре Тжей де Барр, Nauzet Santana, Christian Rutjens Oliva, Ibrahim Ayew, Armando Sosa Mandi (Николас Позо, 78'), Toni Ноа: Гюдмюндюр Тоураринссон, Сергей Мурадян, Гонсалу Силва, Эрик Боаки, Густаво Сангаре (Артак Дашян, 87'), Ян Этеки, Гор Манвелян (Имран Улад Омар, 59'), Матеус Аиас (Марин Яколиш, 46'), Alen Grgic (Виржиль Пинсон, 59'), Helder (Nardin Mulahusejnovic, 70'), Ognen Cancarevic Предупреждения: Christian Rutjens Oliva (28'), Матеус Аиас (33'), Ян Этеки (45 + 8'), Сергей Мурадян (61'), Гонсалу Силва (79'), Густаво Сангаре (85'), Имран Улад Омар (87'), Nardin Mulahusejnovic (90 + 10')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в Ереване (Армения).

