Майкл Антонио покидает «Вест Хэм»

«Клуб может подтвердить, что по истечении срока действия контракта в конце прошлого сезона Майкл Антонио не будет подписывать новый контракт с клубом.

Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи "Вест Хэм Юнайтед". Как и с декабря, клуб продолжит поддерживать его и помогать в процессе реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости.

Продолжается диалог о его будущем участии в клубе в альтернативной роли, в том числе такой, которая позволит другим воспользоваться его опытом и лидерскими качествами, и он навсегда останется в нашей 130-летней истории», — говорится в заявлении клуба.

35-летний ямаец провел за команду более 10 лет и долгое время был ведущим игроком молотобойцев. Всего он провел за «Вест Хэм» 323 матча, забил в них 83 гола и сделал 42 ассиста.

В декабре 2024 года Майкл Антонио угодил в страшное ДТП, где ему грозила ампутация ноги.