    «Линкольн»«Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    Майкл Антонио покидает «Вест Хэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Вест Хэм
    Английский «Вест Хэм» объявил об уходе из клуба нападающего Майкла Антонио.

    Майкл Антонио
    Майкл Антонио

    «Клуб может подтвердить, что по истечении срока действия контракта в конце прошлого сезона Майкл Антонио не будет подписывать новый контракт с клубом.

    Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи "Вест Хэм Юнайтед". Как и с декабря, клуб продолжит поддерживать его и помогать в процессе реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости.

  • Вчера

    • Продолжается диалог о его будущем участии в клубе в альтернативной роли, в том числе такой, которая позволит другим воспользоваться его опытом и лидерскими качествами, и он навсегда останется в нашей 130-летней истории», — говорится в заявлении клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    35-летний ямаец провел за команду более 10 лет и долгое время был ведущим игроком молотобойцев. Всего он провел за «Вест Хэм» 323 матча, забил в них 83 гола и сделал 42 ассиста.

    В декабре 2024 года Майкл Антонио угодил в страшное ДТП, где ему грозила ампутация ноги.

