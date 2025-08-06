Источник: Сын Диего Симеоне продолжит карьеру в «Торино»

Аргентинский нападающийблизок к переходу из, сообщает

Клубы достигли соглашения о трансфере на сумму около 8 миллионов евро с учетом бонусов. Симеоне отправился в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Важную роль в решении игрока сыграли переговоры с главным тренером «Торино» Марко Барони, который убедил форварда в перспективности проекта команды.

В минувшем сезоне Серии А Симеоне провел 33 матча в составе «Наполи», где отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами, среднее время игры составляло порядка 13 минут.