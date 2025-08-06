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    Источник: Сын Диего Симеоне продолжит карьеру в «Торино»

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    Аргентинский нападающий Джованни Симеоне близок к переходу из «Наполи» в «Торино», сообщает Фабрицио Романо.

    Джованни Симеоне
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    Джованни Симеоне

    Клубы достигли соглашения о трансфере на сумму около 8 миллионов евро с учетом бонусов. Симеоне отправился в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    Важную роль в решении игрока сыграли переговоры с главным тренером «Торино» Марко Барони, который убедил форварда в перспективности проекта команды.

    В минувшем сезоне Серии А Симеоне провел 33 матча в составе «Наполи», где отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами, среднее время игры составляло порядка 13 минут.

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