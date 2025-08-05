Соболев: Что означал жест после забитого гола? Это внутрикомандные шутки

Форвардвысказался о своем голе в воротав матче 3-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:1. Соболев забил 11-метровый на 76-й минуте матча.

После игры форвард опубликовал фотографию празднования забитого мяча, подписав его: «Петушиный? » На снимке он, вероятно, повторяет движение Владимира Жириновского из известного ролика.

«Что означал жест после забитого гола? Это внутрикомандные шутки.

Дня за три‑четыре до игры знал: если пойду к одиннадцатиметровой отметке, то пробью именно так. Всегда решаю такие вещи до матча», — сказал Соболев «Матч ТВ».

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