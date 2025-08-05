Соболев: Что означал жест после забитого гола? Это внутрикомандные шутки

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
После игры форвард опубликовал фотографию празднования забитого мяча, подписав его: «Петушиный? » На снимке он, вероятно, повторяет движение Владимира Жириновского из известного ролика.
«Что означал жест после забитого гола? Это внутрикомандные шутки.
Дня за три‑четыре до игры знал: если пойду к одиннадцатиметровой отметке, то пробью именно так. Всегда решаю такие вещи до матча», — сказал Соболев «Матч ТВ».
Питерский клуб набрал 5 очков по итогам трех туров.