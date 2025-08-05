Семин: «Спартаку» надо успокоиться и сделать акцент на футболе

Знаменитый российский тренервысказал свое мнение по поводу игры «Спартака» на старте сезона и посетовал команде в первую очередь думать о футболе.

«Все проблемы "Спартака" эмоционального характера. Они очень хотят, не все получается — команда нервничает. Нужно прийти в спокойное состояние, акцентироваться только на футболе, не на судьях и обстоятельствах.

Еще есть время, чтобы вести борьбу за регалии и места в РПЛ. Эмоциональность переходит от тренера? Это возможно. Эмоциональность лучше, чем безразличие — но всегда нужен баланс во всем», — сказал Семин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Спартак» идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 4 очками после 3 туров. В следующем матче команда отправится в гости к «Локомотиву».