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    «Витория» — «Палмейрас»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В Бразилии проходит 18-й тур Серии А. В одном из матчей сыграют «Витория» и «Палмейрас». Начало игры в 01:30 по мск.

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    «Палмейрас» выиграл 3 последних поединка в турнире и выбрался на 3-е место. Гости однозначно будут пытаться нарастить успех и выиграть в предстоящей встрече.

    Хозяева, конечно же, будут сопротивляться. Они в двух очках от зоны вылета, поэтому им нельзя проигрывать, что получается у них уже четвертый тур. При этом в 3 из 4 случаев у «Витории» была ничья.

    Последний раз команды встречались почти год назад. Тогда «Витория» смогла одержать выездную победу. Сможет ли она повторить успех дома?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что «Палмейрас» фаворит. Коэффициенты на победу составляют 4.30 и 1.97 соответственно.

    • Эксперты LiveSport ждут активности гостей с первых минут. Ставки можно посмотреть здесь.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Витория» — «Палмейрас» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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