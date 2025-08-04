«Палмейрас» выиграл 3 последних поединка в турнире и выбрался на 3-е место. Гости однозначно будут пытаться нарастить успех и выиграть в предстоящей встрече.
Хозяева, конечно же, будут сопротивляться. Они в двух очках от зоны вылета, поэтому им нельзя проигрывать, что получается у них уже четвертый тур. При этом в 3 из 4 случаев у «Витории» была ничья.
Последний раз команды встречались почти год назад. Тогда «Витория» смогла одержать выездную победу. Сможет ли она повторить успех дома?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что «Палмейрас» фаворит. Коэффициенты на победу составляют 4.30 и 1.97 соответственно.
- Эксперты LiveSport ждут активности гостей с первых минут. Ставки можно посмотреть здесь.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Витория» — «Палмейрас» смотрите на LiveCup.Run.
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