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    Витория — Палмейрас. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» — «Палмейрас»
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    Витор Роке
    4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Палмейрас». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Палмейрас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Августа 2025 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 01:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Клубный ЧМ. Группа A
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    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витория» на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Витория» не уступила «Мирасолу» (1:1).

    До того команда подписала мировую со «Спорт Ресифи» (2:2). А вот поединок с «Ред Булл Брагантино» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Витория» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Витория» нынче несколько улучшила свои результаты. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Причем «Витория» традиционно неудачно противостоит «Палмейрасу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда твердо намерена оторваться от опасной зоны.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Палмейрас» на 4 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 15 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Палмейрас» уступил «Коринтиансу» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Гремио» (1:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Флуминенсе» (2:1).

    При этом «Палмейрас» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Палмейрас» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 19 мячей в 15 поединках чемпионата.

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    При этом «Палмейрас» пропускает в среднем реже гола за матч. Зато команда победила в 10 поединках чемпионата из 15.

    Команда на данном этапе неплохо выглядит в плане игры и результатов. До последней коллизии «поросята» победили трижды кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно плотнее подтянуться к лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Поросята» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Витория» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Палмейрас» до последней коллизии победил 3 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Палмейрас» в разы сильнее оппонента, и явно начнет встречу максимально агрессивно.

    «Поросята» мотивированы плотнее приблизиться к лидеру, к тому же имеют весьма надежные тылы.

    Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    Витория — Палмейрас: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 04.08.202501:30. «Поросята» сразу понесутся в атаку
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