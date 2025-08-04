2-й таймРубин — СочиОнлайн
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    Мирлинд Даку («Рубин»)«Рубин» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Рубин» — «Сочи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Третий тур РПЛ подошел к концу. «Рубин» и «Сочи» очным матчем в Казани закроют программу. Игра состоится 4 августа в 20:00 мск.

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    «Рубин» добыл 4 очка за 2 тура, обыграв «Ахмат» и сыграв вничью с «Зенитом». Дома казанцы не проигрывают с октября. В пяти играх у них 4 победы.

    «Сочи» ждет крайне непростой поединок. А учитывая результаты на старте сезона, шансы на успех у «курортников» крайне малы. Они крупно проиграли «Акрону» и «Локомотиву» в РПЛ, после чего уступили московскому «Динамо» в Кубке России.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.85 на победу «Рубина», 3.60 на ничью, 4.60 на победу «Сочи».

    • Эксперты LiveSport уверены, что «Рубин» без труда разберется с «Сочи». Ставки на игру они предложили в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Рубина» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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