Третий тур РПЛ подошел к концу.очным матчем в Казани закроют программу. Игра состоится 4 августа в 20:00 мск.

«Рубин» добыл 4 очка за 2 тура, обыграв «Ахмат» и сыграв вничью с «Зенитом». Дома казанцы не проигрывают с октября. В пяти играх у них 4 победы.

«Сочи» ждет крайне непростой поединок. А учитывая результаты на старте сезона, шансы на успех у «курортников» крайне малы. Они крупно проиграли «Акрону» и «Локомотиву» в РПЛ, после чего уступили московскому «Динамо» в Кубке России.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.85 на победу «Рубина», 3.60 на ничью, 4.60 на победу «Сочи».

Эксперты LiveSport уверены, что «Рубин» без труда разберется с «Сочи». Ставки на игру они предложили в своем прогнозе.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Рубина» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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