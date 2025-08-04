«Рубин» добыл 4 очка за 2 тура, обыграв «Ахмат» и сыграв вничью с «Зенитом». Дома казанцы не проигрывают с октября. В пяти играх у них 4 победы.
«Сочи» ждет крайне непростой поединок. А учитывая результаты на старте сезона, шансы на успех у «курортников» крайне малы. Они крупно проиграли «Акрону» и «Локомотиву» в РПЛ, после чего уступили московскому «Динамо» в Кубке России.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.85 на победу «Рубина», 3.60 на ничью, 4.60 на победу «Сочи».
- Эксперты LiveSport уверены, что «Рубин» без труда разберется с «Сочи». Ставки на игру они предложили в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Рубина» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.
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