Карраскаль — о переходе во «Фламенго»: Я ни секунды не сомневался в своём решении

Полузащитниквысказался о переходе из московскогов бразильский

«Это был эмоциональный момент, но и очень напряжённый из-за сложностей с моим переходом. Я был в сборной, когда мне сообщили об интересе, и я согласился, не раздумывая, сказал, что готов перейти во "Фламенго". Это заняло много времени, но я всегда сохранял позитивный настрой.

Были и другие клубы, проявлявшие интерес ко мне, но я всегда говорил семье и друзьям, что хочу перейти в "Фламенго", чтобы пережить этот замечательный опыт. Это команда, которая выигрывает титулы. Я ни секунды не сомневался в своём решении. Это было напряжённо, потому что я был сосредоточен на переходе и мы закрыли дверь для других предложений

"Фламенго" — это большой клуб, который много значит в Южной Америке. Для меня было мечтой играть в бразильском чемпионате, учитывая мой стиль игры. Уверен, что принял лучшее решение», — приводит слова Карраскаля Globo.

Ранее пресс-служба «Фламенго» объявила о подписании 4-летнего контракта с полузащитником. В прошедшем сезоне Карраскаль провел за «Динамо» М 26 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевых передач.