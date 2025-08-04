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    Карраскаль — о переходе во «Фламенго»: Я ни секунды не сомневался в своём решении

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    Полузащитник Хорхе Карраскаль высказался о переходе из московского «Динамо» в бразильский «Фламенго».

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Это был эмоциональный момент, но и очень напряжённый из-за сложностей с моим переходом. Я был в сборной, когда мне сообщили об интересе, и я согласился, не раздумывая, сказал, что готов перейти во "Фламенго". Это заняло много времени, но я всегда сохранял позитивный настрой.

    Были и другие клубы, проявлявшие интерес ко мне, но я всегда говорил семье и друзьям, что хочу перейти в "Фламенго", чтобы пережить этот замечательный опыт. Это команда, которая выигрывает титулы. Я ни секунды не сомневался в своём решении. Это было напряжённо, потому что я был сосредоточен на переходе и мы закрыли дверь для других предложений

    "Фламенго" — это большой клуб, который много значит в Южной Америке. Для меня было мечтой играть в бразильском чемпионате, учитывая мой стиль игры. Уверен, что принял лучшее решение», — приводит слова Карраскаля Globo.

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    • Ранее пресс-служба «Фламенго» объявила о подписании 4-летнего контракта с полузащитником. В прошедшем сезоне Карраскаль провел за «Динамо» М 26 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевых передач.

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