Fenway Sports Group может купить испанский клуб «Хетафе»

Владеющаяамериканская компания Fenway Sports Group (FSG) ведет переговоры о поэтапном выкупе испанского клуба Ла Лиги

Президент «Хетафе» Анхель Торрес снизил оценку стоимости клуба с 210 миллионов до примерно 135 миллионов долларов. Однако Торрес не спешит с продажей, так как хочет завершить начатый проект реконструкции стадиона «Колозеум Альфонсо Перес» к 2028 году.

FSG, которая владеет «Ливерпулем» с 2010 года, стремится сформировать портфель из нескольких футбольных клубов по модели мультиклубного владения, подобно компаниям, таким как Red Bull и City Football Group.

Ранее они также рассматривали покупку французского «Бордо» и испанской «Малаги», но «Хетафе» сейчас считается основным кандидатом для расширения клуба в испанском футболе.