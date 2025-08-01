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    Fenway Sports Group может купить испанский клуб «Хетафе»

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Хетафе
    Владеющая «Ливерпулем» американская компания Fenway Sports Group (FSG) ведет переговоры о поэтапном выкупе испанского клуба Ла Лиги «Хетафе».

    Футбольный клуб «Ливерпуль»
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    Футбольный клуб «Ливерпуль»

    Президент «Хетафе» Анхель Торрес снизил оценку стоимости клуба с 210 миллионов до примерно 135 миллионов долларов. Однако Торрес не спешит с продажей, так как хочет завершить начатый проект реконструкции стадиона «Колозеум Альфонсо Перес» к 2028 году.

    FSG, которая владеет «Ливерпулем» с 2010 года, стремится сформировать портфель из нескольких футбольных клубов по модели мультиклубного владения, подобно компаниям, таким как Red Bull и City Football Group.

    Ранее они также рассматривали покупку французского «Бордо» и испанской «Малаги», но «Хетафе» сейчас считается основным кандидатом для расширения клуба в испанском футболе.

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