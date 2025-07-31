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    «Шахтер» — «Бешикташ»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Украины Шахтер Донецк Бешикташ Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    31 июля в Кракове донецкий «Шахтер» и «Бешикташ» проведут ответный матч в квалификации Лиги Европы, чтобы выяснить, кто по итогу пройдет в третий раунд. Начало в 21:00 мск.

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    Дончане выиграли 4:2 в прошлом поединке. Подопечные Турана показали хорошую игру и пытались выступать первым номером.

    Для «Бешикташа» поражение стало третьим подряд, если учитывать товарищеские матчи, так что форма у номинальных гостей сейчас неоптимальная.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Эксперты прикинули расклад и считают «Шахтер» фаворитом матча. Смогут ли «горняки» подтвердить этот статус?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 2.07 на победу «Шахтера» и 3.30 на победу «Бешикташа».

    • На сайте LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали вероятного победителя поединка.

    • Искусственный интеллект уверен, что игра завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Бешикташ» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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