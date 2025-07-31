31 июля в Кракове донецкийпроведут ответный матч в квалификации Лиги Европы, чтобы выяснить, кто по итогу пройдет в третий раунд. Начало в 21:00 мск.

Дончане выиграли 4:2 в прошлом поединке. Подопечные Турана показали хорошую игру и пытались выступать первым номером.

Для «Бешикташа» поражение стало третьим подряд, если учитывать товарищеские матчи, так что форма у номинальных гостей сейчас неоптимальная.

Календарь и таблица Лиги Европы

Эксперты прикинули расклад и считают «Шахтер» фаворитом матча. Смогут ли «горняки» подтвердить этот статус?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.07 на победу «Шахтера» и 3.30 на победу «Бешикташа».

На сайте LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали вероятного победителя поединка.

Искусственный интеллект уверен, что игра завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Бешикташ» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.