Дончане выиграли 4:2 в прошлом поединке. Подопечные Турана показали хорошую игру и пытались выступать первым номером.
Для «Бешикташа» поражение стало третьим подряд, если учитывать товарищеские матчи, так что форма у номинальных гостей сейчас неоптимальная.
Календарь и таблица Лиги Европы
Эксперты прикинули расклад и считают «Шахтер» фаворитом матча. Смогут ли «горняки» подтвердить этот статус?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.07 на победу «Шахтера» и 3.30 на победу «Бешикташа».
- На сайте LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали вероятного победителя поединка.
- Искусственный интеллект уверен, что игра завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шахтер» — «Бешикташ» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.