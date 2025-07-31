Шахтер — Бешикташ. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига Европы, 31 июля 2025 года

Шахтёр Д
Бешикташ
«Шахтёр»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях). «Шахтер» уверенно разобрался с «Бешикташем» во втором раунде Лиги Европы (4:2).
Шахтёр Д — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение — результат пять последних матчей «Шахтёра».
«Бешикташ»
Турнирная таблица: В чемпионате Турции сезона 2024/2025 «Бешикташ» занял итоговое 4 место, набрав 62 очка. В 36 матчах турецкий клуб одержал 17 побед, сыграл вничью в 11 матчах и проиграл в 8 играх.
Последние матчи: «Бешикташ» с фиаско стартовал в новом еврокубковом сезоне, проиграв «Шахтеру» (2:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Турецкий клуб потерпел поражение в третьем матчеп подряд, уступив также австрийскому «Вольфсбергеру» (2:3) и словацкому «Петржалка» (1:2).
Статистика для ставок
- «Бешикташ» проиграл в третьем матче подряд
- «Шахтер» в Лиге Европы переиграл финский «Ильвес» (6:0)
- «Шахтёр» обыграл «Бешикташ» со счетом 4:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бешикташа» — в 3.40.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Шахтер» отгрузил в ворота турецкого коллектива 4 мяча в первом матче противостояния, донецкий клуб не собирается останавливаться на достигнутом, предлагаем ставку, в которой «Шахтер» снова выйдет победителем.
Ставка: Фора «Шахтёра» (-1) с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» и «Бешикташ» в среднем за игру забивают по 2 мяча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.