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    «Шахтёр» пробьется в 3 раунд Лиги Европы?

    Шахтер — Бешикташ. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига Европы, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Бешикташ»
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    «Бешикташ» — «Шахтер»
    Украинский «Шахтер» сыграет против турецкого «Бешикташа» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 21:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Шахтёр»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях). «Шахтер» уверенно разобрался с «Бешикташем» во втором раунде Лиги Европы (4:2).

    Шахтёр Д — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение — результат пять последних матчей «Шахтёра».

    «Бешикташ»

    Турнирная таблица: В чемпионате Турции сезона 2024/2025 «Бешикташ» занял итоговое 4 место, набрав 62 очка. В 36 матчах турецкий клуб одержал 17 побед, сыграл вничью в 11 матчах и проиграл в 8 играх.

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    • Последние матчи: «Бешикташ» с фиаско стартовал в новом еврокубковом сезоне, проиграв «Шахтеру» (2:4).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Турецкий клуб потерпел поражение в третьем матчеп подряд, уступив также австрийскому «Вольфсбергеру» (2:3) и словацкому «Петржалка» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» проиграл в третьем матче подряд

    • «Шахтер» в Лиге Европы переиграл финский «Ильвес» (6:0)

    • «Шахтёр» обыграл «Бешикташ» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бешикташа» — в 3.40.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Шахтер» отгрузил в ворота турецкого коллектива 4 мяча в первом матче противостояния, донецкий клуб не собирается останавливаться на достигнутом, предлагаем ставку, в которой «Шахтер» снова выйдет победителем.

    Ставка: Фора «Шахтёра» (-1) с коэффициентом 2.55.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» и «Бешикташ» в среднем за игру забивают по 2 мяча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шахтер — Бешикташ?

    Матч Шахтер — Бешикташ состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шахтер — Бешикташ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Шахтёра» (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шахтер — Бешикташ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Шахтёра» (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Бешикташ?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шахтер — Бешикташ?

    Коэффициенты букмекеров: : «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бешикташа» — в 3.40.

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    Шахтер — Бешикташ: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. «Шахтёр» пробьется в 3 раунд Лиги Европы?
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