Шахтер — Бешикташ. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига Европы, 31 июля 2025 года

Украинский «Шахтер» сыграет против турецкого «Бешикташа» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шахтёр»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях). «Шахтер» уверенно разобрался с «Бешикташем» во втором раунде Лиги Европы (4:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение — результат пять последних матчей «Шахтёра».

«Бешикташ»

Турнирная таблица: В чемпионате Турции сезона 2024/2025 «Бешикташ» занял итоговое 4 место, набрав 62 очка. В 36 матчах турецкий клуб одержал 17 побед, сыграл вничью в 11 матчах и проиграл в 8 играх.

Последние матчи: «Бешикташ» с фиаско стартовал в новом еврокубковом сезоне, проиграв «Шахтеру» (2:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Турецкий клуб потерпел поражение в третьем матчеп подряд, уступив также австрийскому «Вольфсбергеру» (2:3) и словацкому «Петржалка» (1:2).

Статистика для ставок

«Бешикташ» проиграл в третьем матче подряд

«Шахтер» в Лиге Европы переиграл финский «Ильвес» (6:0)

«Шахтёр» обыграл «Бешикташ» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бешикташа» — в 3.40.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Шахтер» отгрузил в ворота турецкого коллектива 4 мяча в первом матче противостояния, донецкий клуб не собирается останавливаться на достигнутом, предлагаем ставку, в которой «Шахтер» снова выйдет победителем.

Ставка: Фора «Шахтёра» (-1) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» и «Бешикташ» в среднем за игру забивают по 2 мяча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.