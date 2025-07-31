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    Ндойе стал футболистом «Ноттингема»

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    Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Болоньи» Дана Ндойе.

    Дан Ндойе
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    Дан Ндойе

    «Игрок сборной Швейцарии прибыл из Болоньи, где он провёл 75 матчей за команду Серии А, присоединившись к ней летом 2023 года. Сезон-2024/2025 был особенно успешным: Ндой забил единственный гол в финале Кубка Италии и принёс "Болонье" первый крупный трофей более чем за 50 лет», — написано в сообщении клуба.

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    • «Я очень рад, что подписал контракт с этим клубом. Сейчас в "Форесте" настали поистине захватывающие времена, и я сразу понял, что хочу стать частью этого проекта. Это действительно амбициозная команда с фантастической историей, и мне не терпится начать», — сказал Ндой сразу после перехода.

    Сумма трансфера за 24-летнего швейцарца оценивается в 42 млн евро. Он подписал контракт на пять лет. За «Болонью» Ндойе выступал с лета 2023 года после перехода из «Базеля».

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