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    Гранат назвал причины неудачного старта «Ростова» в РПЛ

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    Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат прокомментировал неудачный старт донского клуба в нынешнем сезоне.

    Джонатан Альба
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    Джонатан Альба

    «Возможно, на результаты "Ростова" в начале сезона повлияли потери лидеров. Команда явно не добирает очков, хотя и календарь не самый лёгкий: "Динамо", "Зенит" и "Спартак". В Кубке России у красно-белых вышел более-менее основной состав, а у ростовчан играли резервисты и молодые ребята. Мне кажется, что ситуация с результатами "Ростова" 100 процентов изменится в ближайшее время», — приводит слова Граната «Чемпионат».

    В РПЛ «Ростов» потерпел поражения в двух стартовых матчах от «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:1), а также проиграл «Спартаку» (0:2) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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