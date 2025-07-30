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    «Лудогорец» дожал оставшихся вдевятером «Риеку»

    «Лудогорец» — «Риека»: счет матча 3:1 ДВ, обзор голов

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    «Лудогорец» на своем поле одержал победу над «Риекой» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.

    ФК «Лудогорец»
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    ФК «Лудогорец»

    Хозяева открыли счет на 19-й минуте после реализованного пенальти Якубом Петровским. «Риека» восстановила равновесие после точного удара Амера Гояка на 71-й минуте встречи. Под конец основного времени действующие чемпионы Хорватии получили две красные карточки — сначала «отличился» Габриэль Рукавина на 77-й минуте, а в компенсированное время Тони Фрук оставил свою команду вдевятером.

    Если в первом тайме дополнительного времени «Риека» продержалась, то в последние 15 минут гегемон болгарского футбола забил дважды — голы на счету Ивайло Чочева (107') и Станислава Иванова (117').

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лудогорец — Риека 3:1
    Голы: 1:0 Якуб Пётровский (пенальти) (19'), 1:1 Амер Гояк (71'), 2:1 Ивайло Чочев (107'), 3:1 Станислав Иванов (117') Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон, Эдвин Куртулуш, Оливье Вердон, Антон Недялков (Йоэль Андерссон, 72'), Петар Станич (Мунир Шуиар, 61'), Якуб Пётровский (Eric Bille, 105'), Педро Наресси (Ивайло Чочев, 84'), Бернард Текпетей (Филип Калоч, 72'), Кайо Видал (Станислав Иванов, 83'), Marcus Erick Риека: Мартин Зломислич, Степан Раделич, Тони Фрук, Нико Янкович, Тьягу Данташ (Anel Husic, 84'), Деян Петрович (Габриэль Рукавина, 46'), Лука Менало (Дуйе Чоп, 60'), Merveil Ndockyt (Амер Гояк, 60'), Mladen Devetak (Юстас Ласицкас, 70'), Ante Majstorovic, Ante Orec (Анте Матей Юрич, 111') Предупреждения: Ante Orec (39'), Mladen Devetak (49'), Сон (50'), Оливье Вердон (90 + 1'), Юстас Ласицкас (112') Удаления: Габриэль Рукавина (77'), Тони Фрук (90 + 7')

    «Лудогорец» вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов по сумме двух матчей — 3:1 в пользу чемпионов Болгарии. Первый матч завершился вничью — 0:0.

    «Лудогорец» сыграет в следующей стадии против венгерского «Ференцвароша».

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