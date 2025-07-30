Челестини — о победе ЦСКА: Ребята показали, что являются командой

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против(2:1).

«Я буду говорить о всей команде. О том, как они играли и боролись. Сейчас нелёгкая ситуация, и ребята показали, что являются командой. Не буду комментировать, что сегодня делал "Локомотив", — мы выиграли.

Мы старались победить, показать хорошую игру перед болельщиками. И так каждую игру — в этом моя ментальность. Самое важное — победа», — передает слова Челестини Чемпионат.

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в группе D с 3 очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Зенита» 3-го августа в рамках РПЛ.