«ЦСКА» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция

Первое московское дерби сезона в первом туре Кубка! «ЦСКА» начинает защиту трофея, а «Локомотив» врывается в турнир в роли лидера РПЛ, уже набравшего шесть очков из шести. Для хозяев — это возможность продолжить серию без поражений при новом тренере. Для гостей — шанс подтвердить, что их взлёт в чемпионате не временный. Обе команды явно будут ротировать состав, но для обеих матч принципиальный: последние годы очные встречи редко проходили спокойно. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Группа D ЦСКА — Локомотив 0:0 ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров, Мойзес, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес, Alerrandro Локомотив: Даниил Веселов, Илья Самошников, Лукас Фассон, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Дмитрий Баринов, Данила Годяев, Никита Салтыков, Владислав Сарвели, Николай Комличенко

Ход игры

15' Алвес забросил с правого фланга на Алеррандро, неточно.

14' Обляков навесил в штрафную — защитник выбил мяч.

13' Глебова сбил на правом фланге Годяев, получил жёлтую карточку.

10' Баринов пробил из-за штрафной — после рикошета мяч прилетел в руки Торопу.

7' Тороп спасает после удара Самошникова! На дальней штанге замыкал прострел Илья — кипер ЦСКА в порядке!

7' Грубо сыграл в подкате Кисляк против Сарвели – пока что без жёлтой, только устное предупреждение.

6' Алеррандро скидывал на Алвеса в штрафную, не прошла передача.

4' Салтыков немного не успел к мячу после скидки с фланга, Мойзес выбил мяч из штрафной!

2' Мойзес навесил с левого фланга, в руки Веселову.

1' ЦСКА начал с центра поля, поехали!

До матча

18:28 Команды на поле! Пара минут до первого дерби сезона!

ЦСКА — Локомотив livesport.ru

18:25 Всё готово к старту, через 5 минут начинаем!

ЦСКА — Локомотив livesport.ru

18:05 Обе команды одновременно вышли на разминку под гул двух фанатских трибун, атмосфера дерби обещает быть огненной!

Разминка игроков ЦСКА livesport.ru

17:55 Фабио Челестини выпускает очень близкий к основному состав, в воротах — Тороп, по кубковой традиции. А вот сегодняшние гости выходят почти полностью резервом. По сравнению с матчем против «Краснодара», в основе остались лишь Дмитрий Баринов и Александр Сильянов.

Разминка игроков Локомотива livesport.ru

17:45 Начинаем онайлн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

«Локомотив»: Веселов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.

«ЦСКА»

Команда Фабио Челестини уже выиграла Суперкубок, но старт в РПЛ получился противоречивым: нулевая ничья с «Оренбургом», который вернулся в лигу в авральном режиме, и нервная победа 2:1 над «Ахматом», где исход решил дубль Данила Кругового за две минуты. Левый защитник, сыгравший на правом фланге атаки, забил больше, чем за три предыдущих сезона РПЛ вместе взятых.

При этом у Челестини не так много глубины для ротации: в матче с «Ахматом» половину скамейки занимали воспитанники, которые пока не получают серьёзного времени на поле. Артём Бандикян и Михаил Рядно могут появиться только эпизодически. Вероятнее всего, в дерби выйдет смешанный состав с минимальными перестановками в основе.

Очные матчи с «Локомотивом» для «ЦСКА» сложные: за последние пять встреч лишь одна победа (4:1 в 2023-м), дважды были ничьи и дважды поражения. На «ВЭБ Арене» «красно-синие» тоже страдают: в пяти последних домашних дерби только одна победа и три поражения, и почти всегда пропущенные голы в концовке.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова уверенно стартовала в РПЛ — 3:0 против «Сочи» и 2:1 в гостях у «Краснодара», что стало первой выездной победой над «быками» с 2016 года. Суммарно «Локо» забил пять мячей, четыре из которых пришлись на концовки матчей — от 80-й до 87-й минуты.

Галактионов может активно ротировать состав: в обойме теперь Кристиан Рамирес, который уже тренируется, и Илья Самошников, сыгравший 25 минут в Краснодаре. Сергей Пиняев должен вернуться после травмы, но, возможно, пока не с первых минут. Александр Руденко, главная фигура стартовых туров, может быть сдвинут на позицию форварда, чтобы разместить и Бакаева, и Комличенко.

С учётом формы и глубины состава «Локо» выглядит более готовым к интенсивному графику. Тем не менее, в Кубке москвичи не поднимались выше четвертьфинала уже два сезона подряд, а с «ЦСКА» часто теряют концентрацию в концовках.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.7.