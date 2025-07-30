ЦСКА — Локомотив: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.70

ЦСКА встретится с «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 30 июля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Подготовка команды: На групповом этапе Кубка России армейцы сыграют против «Локомотива», «Балтики» и «Акрона». Эта группа точно не будет легкой для ЦСКА.

Команда довольно неплохо стартовала в РПЛ. После 2-х туров ЦСКА занимает 8-е место в таблице, набрав 4 очка из 6-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1, забив все голы в концовке 1-го тайма. До этого ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0).

Матчем ранее команда встречалась с «Краснодаром» во встрече за Суперкубок России и победил со счетом 1:0, забив победный гол на 48-й минуте.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ЦСКА неплохо стартовал в нынешнем сезоне. Команда еще не проиграла ни одного матча во всех турнирах. При новом главном тренере Фабио Челестини армейцы стали выступать интереснее в атаке.

Стоит отметить, что в последнем матче против «Ахмата» у ЦСКА отлично выступил защитник Данил Круговой, который оформил дубль и принес победу своей команде.

«Локомотив»

Подготовка команды: «Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 2-х туров в РПЛ «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

В Кубке России московский клуб будет конкурировать за лидирующие позиции в группе с «Балтикой», «Акроном» и ЦСКА. Любой соперник может доставить проблемы.

Последние матчи: В прошлом поединке «Локомотив» на чужом поле обыграл «Краснодар» со счетом 2:1, забив победный гол на 80-й минуте. Матчем ранее «железнодорожники» разгромили «Сочи» (3:0).

До этого «Локомотив» провел только 1 товарищеский матч в межсезонье против московского «Динамо» и проиграл со счетом 1:5.

Состояние команды: «Железнодорожники» очень бодро стартовали в РПЛ. Сейчас команде предстоит матч против ЦСКА, который также показывает отличную игру.

У «Локомотива» продолжает феерить Алексей Батраков, который в прошлом поединке оформил дубль и помог своей команде одолеть грозный «Краснодар».

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на протяжении 12-и последних матчей

«Локомотив» выиграл 2 матча в рамках нового сезона РПЛ

В последних 5-и встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.00, победа «Локомотива» — 3.80, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Локомотив» навяжет борьбу ЦСКА в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Локомотива» с форой (0) за 2.70.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Можно предположить, что ЦСКА и «Локомотив» сумеют забить несколько голов.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.