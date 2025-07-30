ЦСКА — Локомотив: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.70

ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Подготовка команды: На групповом этапе Кубка России армейцы сыграют против «Локомотива», «Балтики» и «Акрона». Эта группа точно не будет легкой для ЦСКА.
Команда довольно неплохо стартовала в РПЛ. После 2-х туров ЦСКА занимает 8-е место в таблице, набрав 4 очка из 6-и возможных.
ЦСКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1, забив все голы в концовке 1-го тайма. До этого ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0).
Матчем ранее команда встречалась с «Краснодаром» во встрече за Суперкубок России и победил со счетом 1:0, забив победный гол на 48-й минуте.
Состояние команды: ЦСКА неплохо стартовал в нынешнем сезоне. Команда еще не проиграла ни одного матча во всех турнирах. При новом главном тренере Фабио Челестини армейцы стали выступать интереснее в атаке.
Стоит отметить, что в последнем матче против «Ахмата» у ЦСКА отлично выступил защитник Данил Круговой, который оформил дубль и принес победу своей команде.
«Локомотив»
Подготовка команды: «Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 2-х туров в РПЛ «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 6-ю очками в активе.
В Кубке России московский клуб будет конкурировать за лидирующие позиции в группе с «Балтикой», «Акроном» и ЦСКА. Любой соперник может доставить проблемы.
Последние матчи: В прошлом поединке «Локомотив» на чужом поле обыграл «Краснодар» со счетом 2:1, забив победный гол на 80-й минуте. Матчем ранее «железнодорожники» разгромили «Сочи» (3:0).
До этого «Локомотив» провел только 1 товарищеский матч в межсезонье против московского «Динамо» и проиграл со счетом 1:5.
Состояние команды: «Железнодорожники» очень бодро стартовали в РПЛ. Сейчас команде предстоит матч против ЦСКА, который также показывает отличную игру.
У «Локомотива» продолжает феерить Алексей Батраков, который в прошлом поединке оформил дубль и помог своей команде одолеть грозный «Краснодар».
Статистика для ставок
- ЦСКА не проигрывает на протяжении 12-и последних матчей
- «Локомотив» выиграл 2 матча в рамках нового сезона РПЛ
- В последних 5-и встречах команды трижды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.00, победа «Локомотива» — 3.80, ничья — за 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.
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Прогноз: «Локомотив» навяжет борьбу ЦСКА в предстоящем матче.
Ставка: Победа «Локомотива» с форой (0) за 2.70.
Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Можно предположить, что ЦСКА и «Локомотив» сумеют забить несколько голов.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.