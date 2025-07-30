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    «Локомотив» создаст проблемы армейцам?

    ЦСКА — Локомотив: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.70

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    ЦСКА встретится с «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 30 июля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 30 Июля 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 18:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    ЦСКА

    Подготовка команды: На групповом этапе Кубка России армейцы сыграют против «Локомотива», «Балтики» и «Акрона». Эта группа точно не будет легкой для ЦСКА.

    Команда довольно неплохо стартовала в РПЛ. После 2-х туров ЦСКА занимает 8-е место в таблице, набрав 4 очка из 6-и возможных.

    ЦСКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ армейцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1, забив все голы в концовке 1-го тайма. До этого ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0).

    Матчем ранее команда встречалась с «Краснодаром» во встрече за Суперкубок России и победил со счетом 1:0, забив победный гол на 48-й минуте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ЦСКА неплохо стартовал в нынешнем сезоне. Команда еще не проиграла ни одного матча во всех турнирах. При новом главном тренере Фабио Челестини армейцы стали выступать интереснее в атаке.

    Стоит отметить, что в последнем матче против «Ахмата» у ЦСКА отлично выступил защитник Данил Круговой, который оформил дубль и принес победу своей команде.

    «Локомотив»

    Подготовка команды: «Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 2-х туров в РПЛ «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

    В Кубке России московский клуб будет конкурировать за лидирующие позиции в группе с «Балтикой», «Акроном» и ЦСКА. Любой соперник может доставить проблемы.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Локомотив» на чужом поле обыграл «Краснодар» со счетом 2:1, забив победный гол на 80-й минуте. Матчем ранее «железнодорожники» разгромили «Сочи» (3:0).

    До этого «Локомотив» провел только 1 товарищеский матч в межсезонье против московского «Динамо» и проиграл со счетом 1:5.

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    Состояние команды: «Железнодорожники» очень бодро стартовали в РПЛ. Сейчас команде предстоит матч против ЦСКА, который также показывает отличную игру.

    У «Локомотива» продолжает феерить Алексей Батраков, который в прошлом поединке оформил дубль и помог своей команде одолеть грозный «Краснодар».

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 12-и последних матчей

    • «Локомотив» выиграл 2 матча в рамках нового сезона РПЛ

    • В последних 5-и встречах команды трижды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.00, победа «Локомотива» — 3.80, ничья — за 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Локомотив» навяжет борьбу ЦСКА в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Локомотива» с форой (0) за 2.70.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Можно предположить, что ЦСКА и «Локомотив» сумеют забить несколько голов.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Локомотив?

    Матч ЦСКА — Локомотив состоится 30 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Локомотива» с форой (0)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Локомотива» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Локомотив?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.00, победа «Локомотива» — 3.80, ничья — за 3.40.

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