Гол и ассист Глебова помогли ЦСКА обыграть «Локомотив»

одержал победу над(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

В составе армейцев голы записал на свой счет Милан Гаич на 31-й минуте и Кирилл Глебов на 79-й минуте.

У «Локомотива» единственный гол забил Алексей Батраков на 67-й минуте с пенальти.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D ЦСКА — Локомотив 2:1 Голы: 1:0 Адольфо Гайч (30'), 1:1 Алексей Батраков (пенальти) (67'), 2:1 Кирилл Глебов (79') ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров (Матвей Лукин, 80'), Мойзес, Игорь Дивеев, Данил Круговой (Секу Койта, 72'), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (Serikov A., 80'), Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Bandikyan A., 62'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 46') Локомотив: Даниил Веселов, Илья Самошников (Зелимхан Бакаев, 46'), Лукас Фассон, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Дмитрий Баринов, Данила Годяев (Алексей Батраков, 46'), Никита Салтыков (Александр Руденко, 46'), Владислав Сарвели (Сергей Пиняев, 61'), Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв, 63')

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в группе D с 3 очками в активе. «Локомотив» — на 4-й позиции.

В следующем матче армейцы сыграют против «Зенита» 3-го августа в рамках РПЛ, а «Локомотив» встретится с «Пари НН» 2-го августа.