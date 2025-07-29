Мусаев: Мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против(1:2).

«С чем связано второе домашнее поражение подряд? Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет. Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с "Локомотивом", и с ЦСКА, и сегодня с "Крыльями Советов", но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться.

Второй тайм — нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, но нельзя играть только или второй тайм, или первый. К сожалению, проиграли, но я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы и это поражение может стать отправной точкой к тому, что было в прошлом сезоне.

Можно сказать, что стартовому составу не хватило сыгранности. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но в моментах с голом так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Именно тактически мы ходили, какие‑то моменты прокатывали, играли. Видно — ещё несыгранность есть. Моменты с пропущенными голами недопустимы.

С чем связаны проблемы с реализацией моментов? Всё к одному идет, просто не надо пропускать эти мячи. Играй — счет 0:0, или ты 1:0 ведешь и будет тебе спокойней забивать эти мячи. Создаем сами себе определенные трудности и потом одно за другое цепляется. То есть, мы понимаем четко, в чем проблема, понимаем, что делать. Этим займемся с завтрашнего дня», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 3-е место в группе В Кубка России. В следующем поединке «быки» сыграют против московского «Динамо» в рамках РПЛ 2-го августа.