«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция

«Краснодар» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Краснодар — Крылья Советов 1:2 Голы: 0:1 Сергей Бабкин (10'), 1:1 Данила Козлов (12'), 1:2 Амар Рахманович (28') Краснодар: Александр Корякин, Джованни Гонсалес, Данила Козлов, Витор Тормена, Мозес Кобнан, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Кевин Ленини, Furtado G., J.Junior, Khmarin A. Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Сергей Бабкин, Михайло Баньяц, Владимир Хубулов, Химми Марин, Амар Рахманович

Ход матча

37' Первая желтая карточка в матче достается Дугласу Аугусто за фол против Витюгова.

36' Владеет «Краснодар» мячом 2/3 игрового времени, но пока это никакой пользы не приносит «быкам»

33' Заработал угловой «Краснодар», но подача была не самой успешной — «Крылья» выбежали в контратаку, но ничего не получилось у гостей в конечном счете

32' Вынужденная замена у «Крыльев» — Максим Витюгов вышел вместо Владимира Хубулова

31' Игра возобновлена

30' Рахманович лежит на поле после неудачного подката — что-то не так с рукой. А на противоположном фланге Владимир Хубулов лежит.

28' ГОЛ! 1:2! Амар Рахманович оказывается первым на подборе рядом с штрафной «Краснодара» и бьет точно в левый угол ворот хозяев!

26' Баняц бьет штрафной с дальнего расстояния и попадает в стенку

23' Заодно был устроен водопой, а Хубулов уже на поле.

21' Упал Хубулов после стыка с игроком «Краснодара».

20' Подуспокоилась игра, но оно и понятно — 33 градуса тепла на улицах Краснодара сейчас, при такой погоде бегать тяжело.

16' Дальний удар от Густавно Сантоса — мимо!

15' Подача в штрафную «Краснодара» — Кокарев выбивает руками мяч!

12' ГОЛ! 1:1! И тут же «Краснодар» сравнивает счет в матче! Козлов отличается после добивания, но не без помощи рикошета обошлось!

11' ГОЛ! 0:1! «Крылья Советов» выходят вперед! Джимми Марин открывает счет в матче после проникающей передачи Баняца в штрафную «Краснодара». Уверенная игра против защитников и отличный удар в нижний угол!

6' Лемини бьет с острого угла — мяч попадает в каркас ворот и уходит за ворота Кокарева.

5' Бабкин бьет издалека — мимо ворот!

4' Пока ни одна из команд не может толком завладеть мяч — при попытках обострения тут же потери, а самые точные передачи получаются только назад.

1' «Крылья» развели мяч с центра поля — игра началась!

До матча

20:44 Команды вышли на поле, звучит гимн России

20:40 Главный арбитр матча — Сергей Цыганок из Владивостока

20:31 «Крылья» сделали поменьше изменений — всего 6 других игроков выйдут в старте сегодня, которые не играли с первых минут против «Пари НН».

20:26 По сравнению с матчем против «Локомотива» в составе «быков» целых девять изменений, только Батчи и Тормена остались в старте.

Стартовые составы

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Дж. Гонсалес, Жубал, Тормена, Ленини, Аугусто, Козлов, Батчи, Сантос, Кобнан.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Божин, Печенин, Бабкин, Баньяц, Хубулов, Марин, Рахманович.

«Краснодар»

В минувшем розыгрыше Кубка России «Краснодар» проявил себя не самым лучшим образом — 3-е место по итогам группового этапа Пути РПЛ и последующий вылет в 1/8 Пути регионов явно не тот результат, который стоило ожидать от команды, которая затем стала чемпионом России.

Новый сезон «быки» начали не лучшим образом — сначала было поражение в Суперкубке России от ЦСКА (0:1), а затем победа над «Пари НН» (3:0) и поражение от «Локомотива» (1:2). Одна победа за первые три матча сезона заставляют задуматься о перспективах южан на победу в каком-либо из турниров.

«Крылья Советов»

В прошлом сезоне «крылышки» выступили в кубке страны еще хуже «Краснодара» — вылет на групповой стадии Пути РПЛ с 2 очками за 6 игр выглядели полным фиаско. Да и разница мячей уж крайне удручающей была — 8 забитых и 22 пропущенных.

В этом сезоне самарцы уже под руководством Магомеда Адиева пока выглядят достойно — ничья с «Акроном» (1:1) и победа на последних минутах над «Пари НН» (2:0) могут пока вселять оптимизм для поклонников команды из Самары.

Личные встречи

«Краснодар» и «Крылья Советов» в прошлом сезоне встречались дважды в РПЛ — в Краснодаре команды разошлись миром (1:1), а в Самаре «быки» оказались сильнее со счетом 2:1.

Всего команды провели между собой 29 встреч, в 11 из которых одержали победу южане, 10 раз была зафиксирована ничья, в 8 оставшихся матчах победу праздновали самарцы.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.