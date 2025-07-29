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    «Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов»

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    Джон Кордоба
    «Краснодар» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Краснодар — Крылья Советов 1:2
    Голы: 0:1 Сергей Бабкин (10'), 1:1 Данила Козлов (12'), 1:2 Амар Рахманович (28') Краснодар: Александр Корякин, Джованни Гонсалес, Данила Козлов, Витор Тормена, Мозес Кобнан, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Кевин Ленини, Furtado G., J.Junior, Khmarin A. Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Сергей Бабкин, Михайло Баньяц, Владимир Хубулов, Химми Марин, Амар Рахманович

    Ход матча

    37' Первая желтая карточка в матче достается Дугласу Аугусто за фол против Витюгова.

    36' Владеет «Краснодар» мячом 2/3 игрового времени, но пока это никакой пользы не приносит «быкам»

    33' Заработал угловой «Краснодар», но подача была не самой успешной — «Крылья» выбежали в контратаку, но ничего не получилось у гостей в конечном счете

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    32' Вынужденная замена у «Крыльев» — Максим Витюгов вышел вместо Владимира Хубулова

    31' Игра возобновлена

    30' Рахманович лежит на поле после неудачного подката — что-то не так с рукой. А на противоположном фланге Владимир Хубулов лежит.

    28' ГОЛ! 1:2! Амар Рахманович оказывается первым на подборе рядом с штрафной «Краснодара» и бьет точно в левый угол ворот хозяев!

    26' Баняц бьет штрафной с дальнего расстояния и попадает в стенку

    23' Заодно был устроен водопой, а Хубулов уже на поле.

    21' Упал Хубулов после стыка с игроком «Краснодара».

    20' Подуспокоилась игра, но оно и понятно — 33 градуса тепла на улицах Краснодара сейчас, при такой погоде бегать тяжело.

    16' Дальний удар от Густавно Сантоса — мимо!

    15' Подача в штрафную «Краснодара» — Кокарев выбивает руками мяч!

    12' ГОЛ! 1:1! И тут же «Краснодар» сравнивает счет в матче! Козлов отличается после добивания, но не без помощи рикошета обошлось!

    11' ГОЛ! 0:1! «Крылья Советов» выходят вперед! Джимми Марин открывает счет в матче после проникающей передачи Баняца в штрафную «Краснодара». Уверенная игра против защитников и отличный удар в нижний угол!

    6' Лемини бьет с острого угла — мяч попадает в каркас ворот и уходит за ворота Кокарева.

    5' Бабкин бьет издалека — мимо ворот!

    4' Пока ни одна из команд не может толком завладеть мяч — при попытках обострения тут же потери, а самые точные передачи получаются только назад.

    1' «Крылья» развели мяч с центра поля — игра началась!

    До матча

    20:44 Команды вышли на поле, звучит гимн России

    20:40 Главный арбитр матча — Сергей Цыганок из Владивостока

    20:31 «Крылья» сделали поменьше изменений — всего 6 других игроков выйдут в старте сегодня, которые не играли с первых минут против «Пари НН».

    20:26 По сравнению с матчем против «Локомотива» в составе «быков» целых девять изменений, только Батчи и Тормена остались в старте.

    Стартовые составы

    «Краснодар»: Корякин, Хмарин, Дж. Гонсалес, Жубал, Тормена, Ленини, Аугусто, Козлов, Батчи, Сантос, Кобнан.

    «Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Божин, Печенин, Бабкин, Баньяц, Хубулов, Марин, Рахманович.

    «Краснодар»

    В минувшем розыгрыше Кубка России «Краснодар» проявил себя не самым лучшим образом — 3-е место по итогам группового этапа Пути РПЛ и последующий вылет в 1/8 Пути регионов явно не тот результат, который стоило ожидать от команды, которая затем стала чемпионом России.

    Новый сезон «быки» начали не лучшим образом — сначала было поражение в Суперкубке России от ЦСКА (0:1), а затем победа над «Пари НН» (3:0) и поражение от «Локомотива» (1:2). Одна победа за первые три матча сезона заставляют задуматься о перспективах южан на победу в каком-либо из турниров.

    «Крылья Советов»

    В прошлом сезоне «крылышки» выступили в кубке страны еще хуже «Краснодара» — вылет на групповой стадии Пути РПЛ с 2 очками за 6 игр выглядели полным фиаско. Да и разница мячей уж крайне удручающей была — 8 забитых и 22 пропущенных.

    В этом сезоне самарцы уже под руководством Магомеда Адиева пока выглядят достойно — ничья с «Акроном» (1:1) и победа на последних минутах над «Пари НН» (2:0) могут пока вселять оптимизм для поклонников команды из Самары.

    Личные встречи

    «Краснодар» и «Крылья Советов» в прошлом сезоне встречались дважды в РПЛ — в Краснодаре команды разошлись миром (1:1), а в Самаре «быки» оказались сильнее со счетом 2:1.

    Всего команды провели между собой 29 встреч, в 11 из которых одержали победу южане, 10 раз была зафиксирована ничья, в 8 оставшихся матчах победу праздновали самарцы.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.

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