Краснодар — Крылья Советов: прогноз на матч Кубка России и ставка за 1.93

«Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 29 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Подготовка команды: «Быки» начинают групповой этап Кубка России матчем против «Крыльев Советов». Стоит отметить, что «Краснодару» досталась далеко не самая легкая группа.

Помимо самарцев, «быки» встретятся в рамках группового этапа с московским «Динамо» и «Сочи». Многие эксперты называют группу В «группой смерти».

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 80-й минуте. До этого «быки» разгромили «Пари НН» (3:0).

Матчем ранее «Краснодар» встречался с ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани и проиграл со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 48-й минуте.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» уже успели потерять очки в Премьер-лиги, проиграв «Локомотиву» во 2-м туре. Команда попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в следующей встрече против «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне полузащитник Эдуард Сперцян показывает очень мощную игру. За 2 последних матча игрок забил гол и сделал 2 голевые передачи.

«Крылья Советов»

Подготовка команды: Самарцам точно не позавидуешь, команде попалась очень сложная группа в Кубке России. Противостоять московскому «Динамо» и «Краснодару» будет непросто.

Стоит отметить, что в РПЛ «Крылья Советов» стартовали довольно уверенно, за 2 тура команда не проиграла ни одного матча, занимая 5-е место в таблице с 4 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ самарцы обыграли «Пари НН» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

До этого команда провела 2 товарищеских матча, где не получилось добиться победы. За этот отрезок «Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и проиграли «Ахмату» (0:1).

Состояние команды: «Крылья Советов» показали отличный результат на старте сезона в РПЛ, но в Кубке России предстоит сыграть против действующего чемпиона «Краснодара». Добиться положительного результата будет непросто.

В последних 3-х очных встречах «Крылья Советов» дважды сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1 и 0:0), а также однажды проиграли. Смогут ли самарцы на сей раз навязать борьбу «быкам»? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Краснодар» проиграл 2 раза

«Крылья Советов» не проиграли ни одного матча за 2 тура в РПЛ

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.43, победа «Крыльев Советов» — 6.70, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: «Краснодар» способен забивать много голов. Можно предположить, что «быки» сыграют результативно.

Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше за 1.93.

Прогноз: «Краснодар» начнет забивать уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Краснодара» в 1-м тайме за 1.90.