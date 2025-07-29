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    «Быки» уверенно обыграют самарцев?

    Краснодар — Крылья Советов: прогноз на матч Кубка России и ставка за 1.93

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Крылья Советов»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
    «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 29 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 29 Июля 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 20:45 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Краснодар»

    Подготовка команды: «Быки» начинают групповой этап Кубка России матчем против «Крыльев Советов». Стоит отметить, что «Краснодару» досталась далеко не самая легкая группа.

    Помимо самарцев, «быки» встретятся в рамках группового этапа с московским «Динамо» и «Сочи». Многие эксперты называют группу В «группой смерти».

    Краснодар — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 80-й минуте. До этого «быки» разгромили «Пари НН» (3:0).

    Матчем ранее «Краснодар» встречался с ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани и проиграл со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 48-й минуте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» уже успели потерять очки в Премьер-лиги, проиграв «Локомотиву» во 2-м туре. Команда попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в следующей встрече против «Крыльев Советов».

    В нынешнем сезоне полузащитник Эдуард Сперцян показывает очень мощную игру. За 2 последних матча игрок забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    «Крылья Советов»

    Подготовка команды: Самарцам точно не позавидуешь, команде попалась очень сложная группа в Кубке России. Противостоять московскому «Динамо» и «Краснодару» будет непросто.

    Стоит отметить, что в РПЛ «Крылья Советов» стартовали довольно уверенно, за 2 тура команда не проиграла ни одного матча, занимая 5-е место в таблице с 4 очками в активе.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ самарцы обыграли «Пари НН» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

    До этого команда провела 2 товарищеских матча, где не получилось добиться победы. За этот отрезок «Крылья Советов» сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и проиграли «Ахмату» (0:1).

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    Состояние команды: «Крылья Советов» показали отличный результат на старте сезона в РПЛ, но в Кубке России предстоит сыграть против действующего чемпиона «Краснодара». Добиться положительного результата будет непросто.

    В последних 3-х очных встречах «Крылья Советов» дважды сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1 и 0:0), а также однажды проиграли. Смогут ли самарцы на сей раз навязать борьбу «быкам»? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Краснодар» проиграл 2 раза

    • «Крылья Советов» не проиграли ни одного матча за 2 тура в РПЛ

    • В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.43, победа «Крыльев Советов» — 6.70, ничья — за 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: «Краснодар» способен забивать много голов. Можно предположить, что «быки» сыграют результативно.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше за 1.93.

    Прогноз: «Краснодар» начнет забивать уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Краснодара» в 1-м тайме за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Краснодар — Крылья Советов?

    Матч Краснодар — Крылья Советов состоится 29 июля 2025 года в 20:45 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Краснодар — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше.» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Краснодар — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.43, победа «Крыльев Советов» — 6.70, ничья — за 4.90.

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    Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 29.07.202520:45. «Быки» уверенно обыграют самарцев?
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