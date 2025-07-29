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    «Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в матче Кубка России

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Крылья Советов» одержали победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе самарской команды голы записали на свой счет Химми Марин на 10-й минуте и Амар Рахманович на 28-й минуте.

    У «Краснодара» единственный гол забил Данила Козлов на 12-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Краснодар — Крылья Советов 1:2
    Голы: 0:1 Химми Марин (10'), 1:1 Данила Козлов (12'), 1:2 Амар Рахманович (28') Краснодар: Александр Корякин, Джованни Гонсалес, Данила Козлов, Витор Тормена, Мозес Кобнан, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Кевин Ленини, Furtado G., J.Junior, Khmarin A. Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Сергей Бабкин, Михайло Баньяц, Владимир Хубулов, Химми Марин, Амар Рахманович

    После этого матча «Крылья Советов» занимают 2-е место в группе В Кубка России с 3 очками в активе. «Краснодар» — на 3-й позиции.

    В следующем матче самарцы сыграют против «Ростова» в рамках РПЛ 2-го августа, а «Краснодар» встретится в тот же день с московским «Динамо».

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