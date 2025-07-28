Акинфеев: 800 матчей — как один миг

Голкипер московскоговысказался о проведении 800-го матча в футболке москвичей.

«800 матчей — как один миг! Но я помню каждый. Бесконечная благодарность каждому тренеру, каждому партнеру по команде, всему руководству. И, конечно, в первую очередь — болельщикам. Без вас этого рекорда бы не было, — написал Акинфеев в Telegram‑канале.

Календарь и таблица РПЛ

Акинфеев дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет и с 2004 года стал основным вратарем команды. В 2008 году он был назначен капитаном клуба.

39-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны, став абсолютным рекордсменом по количеству этих титулов.