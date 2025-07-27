Дубль Гурциева принес победу «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

В матче 2-го тура Первой лигив домашней игре уступил клубусо счетом 1:2.

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Открыл счет в матче полузащитник Батраз Гурциев. На 11-й минуте футболист уверенно реализовал пенальти.

В конце первого тайма Гурциев оформил дубль на 45+1-й минуте. В составе «Енисея» ответил мячом нападающий Александр Канаплин на 45+3-й.

Во второй половине матча команды старались изменить счет на табло, однако он остался неизменным.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — СКА-Хабаровск 1:2 Голы: 0:1 Батраз Гурциев (пенальти) (12'), 0:2 Батраз Гурциев (45+1'), 1:2 Александр Канаплин (45+2') Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Эмерсон, Ян Цесь (Bogatyrev N., 76'), Андреа Чуканов, Оливье Кенфак (Артём Погосов, 67'), Егор Иванов (Артур Гилязетдинов, 83'), Александр Канаплин (Александр Надольский, 67'), Андрей Мазурин, Ostrovskiy A. (Ogienko R., 76'), Ratkovic L. (Андрей Окладников, 67') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков, Давид Шавлохов, Grebenkin Y., Gurban G., Арсен Адамов, Садыг Багиев (Bolataev D., 68'), Данила Янов (Tur J. A., 68'), Батраз Гурциев (Александр Гаглоев, 85'), Камран Алиев (Александр Максименко, 85'), Максим Кутовой (Alcalde J., 46') Предупреждение: Эмерсон (11')

После этой победы «СКА-Хабаровск» набирает четыре очка. «Енисей» остается пока без набранных балов после двух туров.