«Интернасьональ» выиграл три матча подряд. Клуб набрал ходу и это может стать проблемой для гостей, который сейчас имеют не очень хорошие результаты. «Васко» в отличие от соперника не может выиграть уже второй тур и победил только в одном из пяти матчей.
«Интернасьональ» также имеет перевес в очных противостояниях. За последние 5 игр клуб победил 4 раза и лишь один матч был за гостями.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры видят «Интернасьональ» фаворитом матча за 1.59. На победу «Васко да Гама» они дают 5.75.
- Эксперты LiveSport также считают, что сейчас у «Интернасьоналя» серьезный перевес над оппонентом. В своем прогнозе они рассказали, на что можно поставить.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интернасьональ» — «Васко да Гама» смотрите на LiveCup.Run.
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