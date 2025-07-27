В матче 17-го тура чемпионата Бразилии состоится поединок. Команды сыграют 28 июля в Порту-Алегри на «Хосе Пиньейро Борд».

«Интернасьональ» выиграл три матча подряд. Клуб набрал ходу и это может стать проблемой для гостей, который сейчас имеют не очень хорошие результаты. «Васко» в отличие от соперника не может выиграть уже второй тур и победил только в одном из пяти матчей.

«Интернасьональ» также имеет перевес в очных противостояниях. За последние 5 игр клуб победил 4 раза и лишь один матч был за гостями.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры видят «Интернасьональ» фаворитом матча за 1.59. На победу «Васко да Гама» они дают 5.75.

Эксперты LiveSport также считают, что сейчас у «Интернасьоналя» серьезный перевес над оппонентом. В своем прогнозе они рассказали, на что можно поставить.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интернасьональ» — «Васко да Гама» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.