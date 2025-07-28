Интернасьонал — Васко да Гама. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

Интернасьонал
Васко да Гама
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-6. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Интернасьонал» на 5 очков отстает от заветной шестерки. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 15 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Интернасьонал» переиграл «Сантос» (2:1).
До того команда с трудом одолела «Сеару» (1:0). Да и поединок с «Виторией» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интернасьонал» нынче выглядит симпатично. Команда победила в трех своих последних матчах.
Причем «Интернасьонал» традиционно успешно противостоит «Васко да Гама». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно постарается продлить свой успешный сериал.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Васко да Гама» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Васко да Гама» не смог одолеть «Индепендьенте дель Валье» (1:1).
До того команда расписала мировую с «Гремио» (1:1). А вот чуть ранее она была разбита тем же «Индепендьенте дель Валье» (0:4).
При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Васко да Гама» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 15 мячей в 14 поединках чемпионата.
При этом «Васко да Гама» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот безвыигрышная серия растянулась на четыре поединка.
Команда уступила уже в 8 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего 4 раза.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Васко да Гама» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Интернасьонал» победил в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 2.20Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.30Англия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.10ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: «Интернасьонал» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка быстро сумеет воспользоваться его проблемами.
Номинальные хозяева нынче пребывают в прекрасных кондициях, к тому же «Васко де Гама» давненько не побеждает.
Ставка: Победа «Интернасьоналя» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20