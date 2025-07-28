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    «Васко» сразу несдобровать?

    Интернасьонал — Васко да Гама. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Васко да Гама»
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    28 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Васко да Гама». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Васко да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июля 2025 года

    Интернасьонал

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    •  Интернасьонал 00:30 Васко да Гама

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
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    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-6. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интернасьонал» на 5 очков отстает от заветной шестерки. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 15 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Интернасьонал» переиграл «Сантос» (2:1).

    До того команда с трудом одолела «Сеару» (1:0). Да и поединок с «Виторией» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интернасьонал» нынче выглядит симпатично. Команда победила в трех своих последних матчах.

    Причем «Интернасьонал» традиционно успешно противостоит «Васко да Гама». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно постарается продлить свой успешный сериал.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Васко да Гама» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Васко да Гама» не смог одолеть «Индепендьенте дель Валье» (1:1).

    До того команда расписала мировую с «Гремио» (1:1). А вот чуть ранее она была разбита тем же «Индепендьенте дель Валье» (0:4).

    При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Васко да Гама» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 15 мячей в 14 поединках чемпионата.

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    При этом «Васко да Гама» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот безвыигрышная серия растянулась на четыре поединка.

    Команда уступила уже в 8 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего 4 раза.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Васко да Гама» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Интернасьонал» победил в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Интернасьонал» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка быстро сумеет воспользоваться его проблемами.

    Номинальные хозяева нынче пребывают в прекрасных кондициях, к тому же «Васко де Гама» давненько не побеждает.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интернасьонал — Васко да Гама?

    Матч Интернасьонал — Васко да Гама состоится 28 июля 2025 года в 00:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интернасьонал — Васко да Гама?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интернасьонал — Васко да Гама?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интернасьонал — Васко да Гама?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интернасьонал — Васко да Гама?

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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