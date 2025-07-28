Интернасьонал — Васко да Гама. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

28 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Васко да Гама». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Васко да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-6. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Интернасьонал» на 5 очков отстает от заветной шестерки. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Интернасьонал» переиграл «Сантос» (2:1).

До того команда с трудом одолела «Сеару» (1:0). Да и поединок с «Виторией» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интернасьонал» нынче выглядит симпатично. Команда победила в трех своих последних матчах.

Причем «Интернасьонал» традиционно успешно противостоит «Васко да Гама». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно постарается продлить свой успешный сериал.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Васко да Гама» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Васко да Гама» не смог одолеть «Индепендьенте дель Валье» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Гремио» (1:1). А вот чуть ранее она была разбита тем же «Индепендьенте дель Валье» (0:4).

При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Васко да Гама» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 15 мячей в 14 поединках чемпионата.

При этом «Васко да Гама» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот безвыигрышная серия растянулась на четыре поединка.

Команда уступила уже в 8 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего 4 раза.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Васко да Гама» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Интернасьонал» победил в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Интернасьонал» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка быстро сумеет воспользоваться его проблемами.

Номинальные хозяева нынче пребывают в прекрасных кондициях, к тому же «Васко де Гама» давненько не побеждает.

Ставка: Победа «Интернасьоналя» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20