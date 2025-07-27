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    «Байя» — «Жувентуде»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В 17-м туре бразильской Серии А клуб «Байя» будет принимать «Жувентуде». Матч команд состоится 28 июля в 00:30 по мск.

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    Хозяева набрали оборотов, выиграв 3 матча из 4 последних. Уже четыре тура «Байя» не терпит поражений и она сделает все для того, чтобы продолжить серию.

    «Жувентуде» проиграл 4 матча из 5 и судя по всему находится в не очень хорошей форме. Результаты привели команду на дно таблицы.

    Последний матч команд выиграли гости. Однако перед этим «Байя» долгое время не проигрывала. Смогут ли хозяева начать новую беспроигрышную серию?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Байи» хорошие шансы — 1.31 и 10.0 на победу одной и другой команды.

    • Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предложили ставку на хозяев.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байя» — «Жувентуде» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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