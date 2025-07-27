Хозяева набрали оборотов, выиграв 3 матча из 4 последних. Уже четыре тура «Байя» не терпит поражений и она сделает все для того, чтобы продолжить серию.
«Жувентуде» проиграл 4 матча из 5 и судя по всему находится в не очень хорошей форме. Результаты привели команду на дно таблицы.
Последний матч команд выиграли гости. Однако перед этим «Байя» долгое время не проигрывала. Смогут ли хозяева начать новую беспроигрышную серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Байи» хорошие шансы — 1.31 и 10.0 на победу одной и другой команды.
- Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предложили ставку на хозяев.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байя» — «Жувентуде» смотрите на LiveCup.Run.
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