В 17-м туре бразильской Серии А клуббудет принимать. Матч команд состоится 28 июля в 00:30 по мск.

Хозяева набрали оборотов, выиграв 3 матча из 4 последних. Уже четыре тура «Байя» не терпит поражений и она сделает все для того, чтобы продолжить серию.

«Жувентуде» проиграл 4 матча из 5 и судя по всему находится в не очень хорошей форме. Результаты привели команду на дно таблицы.

Последний матч команд выиграли гости. Однако перед этим «Байя» долгое время не проигрывала. Смогут ли хозяева начать новую беспроигрышную серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Байи» хорошие шансы — 1.31 и 10.0 на победу одной и другой команды.

Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предложили ставку на хозяев.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байя» — «Жувентуде» смотрите на LiveCup.Run.

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