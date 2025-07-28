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    «Байя» легко переиграет «Жувентуде»

    Байя — Жувентуде. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Байя» — «Жувентуде»
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    Рожерио Сени
    28 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Жувентуде». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июля 2025 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 00:30 Жувентуде

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Байя»

    Турнирное положение: «Байя» сражается за попадание в четверку. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байя» на 2 очка отстает от заветной четверки. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 14 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Байя» по всем статьям уступила «Америка Де Кали» (0:2).

    До того команда подписала мировую с «Форталезой» (1:1). Да и первый поединок с «Америка Де Кали» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байя» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Байя» нынче выглядит неуверенно. Команда не может победить уже три матча кряду.

    Причем «Байя» традиционно успешно противостоит «Жувентуде». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Жувентуде» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 16 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Жувентуде» уступил «Сан-Паулу» (0:1).

    До того команда была бита «Крузейро» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:0).

    При этом «Жувентуде» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Жувентуде» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 10 мячей в 14 поединках чемпионата.

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    При этом «Жувентуде» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась на два поединка.

    Команда уступила уже в 9 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего трижды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Жувентуде» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Жувентуде» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Байя» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Байя» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.

    Фактор своего поля и запредельная мотивация приблизиться к квартету лидеров станут союзниками «Байи».

    Ставка: Фора «Байи» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Байя — Жувентуде?

    Матч Байя — Жувентуде состоится 28 июля 2025 года в 00:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Байя — Жувентуде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Байи» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Байя — Жувентуде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Байи» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Байя — Жувентуде?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Байя — Жувентуде?

    Коэффициенты букмекеров: «Байя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

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    Байя — Жувентуде: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 28.07.202500:30. «Байя» легко переиграет «Жувентуде»
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