Байя — Жувентуде. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

28 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Жувентуде». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: «Байя» сражается за попадание в четверку. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Байя» на 2 очка отстает от заветной четверки. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 14 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Байя» по всем статьям уступила «Америка Де Кали» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Форталезой» (1:1). Да и первый поединок с «Америка Де Кали» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байя» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Байя» нынче выглядит неуверенно. Команда не может победить уже три матча кряду.

Причем «Байя» традиционно успешно противостоит «Жувентуде». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Жувентуде» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 16 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Жувентуде» уступил «Сан-Паулу» (0:1).

До того команда была бита «Крузейро» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:0).

При этом «Жувентуде» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жувентуде» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 10 мячей в 14 поединках чемпионата.

При этом «Жувентуде» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась на два поединка.

Команда уступила уже в 9 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего трижды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Жувентуде» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Жувентуде» уступил в 2 своих последних поединках

«Байя» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Байя» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.

Фактор своего поля и запредельная мотивация приблизиться к квартету лидеров станут союзниками «Байи».

Ставка: Фора «Байи» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10