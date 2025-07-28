Байя — Жувентуде. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июля 2025 года

Баия
Жувентуде
«Байя»
Турнирное положение: «Байя» сражается за попадание в четверку. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Байя» на 2 очка отстает от заветной четверки. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 14 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Байя» по всем статьям уступила «Америка Де Кали» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Форталезой» (1:1). Да и первый поединок с «Америка Де Кали» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байя» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Байя» нынче выглядит неуверенно. Команда не может победить уже три матча кряду.
Причем «Байя» традиционно успешно противостоит «Жувентуде». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда явно воспользуются проблемами соперника в обороне.
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Жувентуде» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 16 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Жувентуде» уступил «Сан-Паулу» (0:1).
До того команда была бита «Крузейро» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:0).
При этом «Жувентуде» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жувентуде» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 10 мячей в 14 поединках чемпионата.
При этом «Жувентуде» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась на два поединка.
Команда уступила уже в 9 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего трижды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Жувентуде» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Жувентуде» уступил в 2 своих последних поединках
- «Байя» не побеждает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
- 2.20Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.30Англия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.10ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: «Байя» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.
Фактор своего поля и запредельная мотивация приблизиться к квартету лидеров станут союзниками «Байи».
Ставка: Фора «Байи» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.10