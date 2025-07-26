26 июляприметв матче второго тура нового сезона РПЛ. Начало в 20:30 по мск.

В прошлом туре «Сочи» потерпели крупное поражение от «Локомотива» и теперь клуб жаждет реабилитироваться за провальный старт. Тем более это первый сезон после возвращения в высшую лигу.

«Акрон» провел неплохой матч с «Крыльями Советов», но тольяттинцы не смогли удержать победный счет и в итоге довольствовались ничьей.

Календарь и таблица РПЛ

Чего ждать от встречи? Ранее команды не пересекались в официальных поединках. Сегодня историческое противостояние, которое задаст тон всей очной серии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.44 и 2.95 — «Сочи» выступает в роли фаворита поединка по мнению букмекеров.

Эксперты LiveSport по традиции предложили две ставки на матч в своем прогнозе.

Искусственный интеллект ожидает победы «Акрона» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.