В прошлом туре «Сочи» потерпели крупное поражение от «Локомотива» и теперь клуб жаждет реабилитироваться за провальный старт. Тем более это первый сезон после возвращения в высшую лигу.
«Акрон» провел неплохой матч с «Крыльями Советов», но тольяттинцы не смогли удержать победный счет и в итоге довольствовались ничьей.
Чего ждать от встречи? Ранее команды не пересекались в официальных поединках. Сегодня историческое противостояние, которое задаст тон всей очной серии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.44 и 2.95 — «Сочи» выступает в роли фаворита поединка по мнению букмекеров.
- Эксперты LiveSport по традиции предложили две ставки на матч в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект ожидает победы «Акрона» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
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