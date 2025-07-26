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    «Акрон» продолжит набирать очки?

    Сочи — Акрон: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 3.65

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Акрон»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    «Сочи» встретится с «Акроном» в матче 2-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 26 июля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Июля 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 20:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южная команда после 1-го тура РПЛ занимает последнее 16-е место в таблице без набранных очков. Команда попытается выбраться со дна в предстоящем матче.

    Напомним, что «Сочи» в прошедшем сезоне выступал в Первой лиге и смог пробиться в высший дивизион. В стыковых матчах южане прошли «Пари НН» (1:2 и 3:1).

    Сочи — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре нового сезона РПЛ «Сочи» крупно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3, пропустив все голы в концовке встречи.

    До этого команда провела 2 товарищеских матча. За этот отрезок «Сочи» уступил «Пари НН» со счетом 0:1 и обыграл «Балтику» (2:1), забив победный гол еще на 29-й минуте.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Кравцов и Мелешин из-за травм.

    Состояние команды: Южанам удалось выполнить главную задачу по итогам прошедшего сезона — вернуться в РПЛ. Теперь сочинцам предстоит сохранить позиции в высшем дивизионе.

    В «Сочи» вернулся нападающий Сауль Гуарирапа, который до этого выступал в ЦСКА. Этот форвард точно способен помочь своей команде в предстоящем поединке.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы после 1-го тура занимают 9-е место в таблице РПЛ с одним очком в активе. «Акрон» начал новый сезон с ничейного результата.

    По итогам прошедшего сезона команда также заняла 9-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков за 30 туров. «Акрон» попытается повторить этот же результат в новом сезоне.

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    • Последние матчи: В 1-м туре тольяттинцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 57-й минуте.

    До этого «Акрон» провел 2 контрольные встречи. За этот период команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:2) и сыграла вничью со «Спартаком» из Костромы (0:0).

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    Состояние команды: «Акрон» может удивить и в этом сезоне. Тольятинцы довольно неплохо играли на чужом поле в прошлом году, набрав 16 очков и заняв 9-е место по этому показателю.

    В составе «Акрона» есть нападающий Артем Дзюба, который и в 36 лет способен забивать голы. Именно он может стать ключевым игроком в атаке тольяттинцев в предстоящем поединке против «Сочи».

    Статистика для ставок

    • В 1-м туре нового сезона РПЛ «Сочи» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3

    • «Акрон» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

    • В единственном очном поединке «Сочи» обыграл «Акрон» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 2.30, победа «Акрона» — 2.90, ничья — за 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Акрон» удачно стартовал в нынешнем сезоне.

    Ставка: Ничья за 3.65.

    Прогноз: Команды не забьют много голов.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сочи — Акрон?

    Матч Сочи — Акрон состоится 26 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сочи — Акрон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сочи — Акрон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи — Акрон?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сочи — Акрон?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 2.30, победа «Акрона» — 2.90, ничья — за 3.65.

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