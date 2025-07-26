Сочи — Акрон: прогноз на матч РПЛ со ставкой за 3.65

«Сочи» встретится с «Акроном» в матче 2-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 26 июля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Южная команда после 1-го тура РПЛ занимает последнее 16-е место в таблице без набранных очков. Команда попытается выбраться со дна в предстоящем матче.

Напомним, что «Сочи» в прошедшем сезоне выступал в Первой лиге и смог пробиться в высший дивизион. В стыковых матчах южане прошли «Пари НН» (1:2 и 3:1).

Последние матчи: В 1-м туре нового сезона РПЛ «Сочи» крупно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3, пропустив все голы в концовке встречи.

До этого команда провела 2 товарищеских матча. За этот отрезок «Сочи» уступил «Пари НН» со счетом 0:1 и обыграл «Балтику» (2:1), забив победный гол еще на 29-й минуте.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Кравцов и Мелешин из-за травм.

Состояние команды: Южанам удалось выполнить главную задачу по итогам прошедшего сезона — вернуться в РПЛ. Теперь сочинцам предстоит сохранить позиции в высшем дивизионе.

В «Сочи» вернулся нападающий Сауль Гуарирапа, который до этого выступал в ЦСКА. Этот форвард точно способен помочь своей команде в предстоящем поединке.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы после 1-го тура занимают 9-е место в таблице РПЛ с одним очком в активе. «Акрон» начал новый сезон с ничейного результата.

По итогам прошедшего сезона команда также заняла 9-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков за 30 туров. «Акрон» попытается повторить этот же результат в новом сезоне.

Последние матчи: В 1-м туре тольяттинцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 57-й минуте.

До этого «Акрон» провел 2 контрольные встречи. За этот период команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:2) и сыграла вничью со «Спартаком» из Костромы (0:0).

Состояние команды: «Акрон» может удивить и в этом сезоне. Тольятинцы довольно неплохо играли на чужом поле в прошлом году, набрав 16 очков и заняв 9-е место по этому показателю.

В составе «Акрона» есть нападающий Артем Дзюба, который и в 36 лет способен забивать голы. Именно он может стать ключевым игроком в атаке тольяттинцев в предстоящем поединке против «Сочи».

Статистика для ставок

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Сочи» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3

«Акрон» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В единственном очном поединке «Сочи» обыграл «Акрон» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 2.30, победа «Акрона» — 2.90, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Акрон» удачно стартовал в нынешнем сезоне.

Ставка: Ничья за 3.65.

Прогноз: Команды не забьют много голов.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.15.