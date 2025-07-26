Сенников: В России Пиняеву нет смысла куда-то переходить

Экс-защитник «Локомотива»высказался о решении вингера командыостаться в клубе. Ранее футболистом интересовался московский ЦСКА.

«Пиняев — лидер "Локомотива". Смысл переходить из одной команды в другую, когда нет особой разницы? По уровню игры и футболистов всё то же самое. В России Пиняеву нет смысла переходить куда-то, если хочет расти в футбольном плане. От перехода он может вырасти только в финансовом плане. "Локомотив" — хорошая команда для Пиняева. Поддерживаю его решение не переходить в ЦСКА.

У него идёт хорошее развитие. Пиняев хорошо провёл прошлый год. К нему приходит уверенность, понимает, что определённый уровень перерос. Он созрел для перехода в клуб посерьёзнее», — сказал Сенников «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Сергея Пиняева у «Локомотива», которая составляет 900 млн рублей.