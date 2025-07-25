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    Глушаков: Когда приезжает «сброд», наш уровень футбола очень сильно падает

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    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о нынешних легионерах в российском чемпионате.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Я всегда говорил, что не против легионеров, а за качественных. Пусть их будет четыре-пять на поле, но важно, чтобы они были настоящими мастерами своего дела, а молодые футболисты могли расти рядом с ними. Давайте вспомним тот же случай с Пьяничем: его считали старым, но при нем заиграл Матвей Кисляк. Есть много примеров, когда молодые игроки развиваются благодаря хорошим легионерам. Но когда приезжают ребята с Кубы и Гренады, возникает вопрос: нужны ли они здесь? Мне кажется, это не выход из положения и не есть хорошо. Нужно опираться на какой-то рейтинг игроков и сборных, а не допускать в Россию малоизвестных футболистов. Это как если бы скаут по Кубе увидел игрока и предложил ему: "Хочешь поиграть в России? " — и тот отвечает: "Поехали! " В итоге он оказывается в нашем чемпионате.

    Что касается ведущих клубов, давайте говорить о всей стране. Такие команды, как "Зенит" и "Спартак", могут позволить себе качественных легионеров — пусть покупают их! Важно, чтобы это были игроки сборных, на которых молодежь могла бы равняться и перенимать опыт. Но когда приезжает "сброд", при всем уважении, наш уровень футбола очень сильно падает», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

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