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    Шпилевский высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов»

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    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов».

    Алексей Шпилевский
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    Алексей Шпилевский

    «В РПЛ нет лёгких соперников, со всеми сложно играть. Прежде всего, важен наш настрой. Когда играешь с чемпионом или топ-командами, в это плане легче, хотя, конечно, никакой недооценки "Крыльев Советов" нет. Это качественная команда, во главе которой эмоциональный тренер, который умеет настраивать футболистов. Магомед Адиев уже это доказал. Он проделал фантастическую работу со сборной Казахстана, показал, на что способен. Нас ждёт сложный матч. Мы должны быть готовы лучше, чем это было в игре с Краснодаром», — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба.

    Соперники проведут матч уже завтра, 25 июля. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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