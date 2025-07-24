Полузащитник «Зенита» Мантуан интересен «Марселю»

Полузащитникпопал в шорт-лист французского, который заинтересован в его подписании, сообщает Foot Mercato.

Заинтересованность в игроке проявляют не только спортивный директор Медхи Бенатия и президент Пабло Лонгория, но и руководство клуба в целом.

Мантуан перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Коринтианса». За это время он провел 76 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

В минувшем сезоне 2024/25 полузащитник провел 27 матчей в Российской Премьер-Лиге. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.