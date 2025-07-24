ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сэм Сарридж празднует голБез Месси, но на классе: «Звёзды МЛС» разобрались с «Лигой МХ» и взяли реванш за прошлый год
    Все новости спорта

    Полузащитник «Зенита» Мантуан интересен «Марселю»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Трансферы Футбол Франции Марсель
    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан попал в шорт-лист французского «Марселя», который заинтересован в его подписании, сообщает Foot Mercato.

    Густаво Мантуан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Густаво Мантуан

    Заинтересованность в игроке проявляют не только спортивный директор Медхи Бенатия и президент Пабло Лонгория, но и руководство клуба в целом.

    Мантуан перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Коринтианса». За это время он провел 76 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

    В минувшем сезоне 2024/25 полузащитник провел 27 матчей в Российской Премьер-Лиге. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники обменяются голами?
  • «Астана» — «Зимбру». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Неужели 45-летняя Винус Уильямс выиграет еще один матч?
  • Уильямс — Френх. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Университатя» добьётся победы над соперником?
  • «Арарат-Армения» — «Университатя Клуж». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Зимбру
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уильямс — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Университатя Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Александрия — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Эгнатия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Бешикташ — Шахтёр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры