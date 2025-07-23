Мбаппе получил заветную «десятку»

Новый сезон форвард мадридского «Реала»проведет, сообщает Radio Marca.

Ранее «десятка» принадлежала хорвату Луке Модричу, перешедшему в «Милан», а француз выступал под №9.

Инициатором такого решения стал «Реал», которые намеревается таким образом увеличить объемы продаж футболок с Мбаппе под номером 10 и установить новый рекорд по вырученной сумме.

Ранее за «сливочных» под №10 играли Модрич, Хамес Родригес, Месут Озил, Лассана Диарра, Уэсли Снайдер, Робиньо, Луиш Фигу, Кларенс Зеедорф, Микаэль Лаудруп, Мичел, Георге Хаджи и другие футболисты.