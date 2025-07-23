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    Мбаппе получил заветную «десятку»

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    Новый сезон форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе проведет под номером 10, сообщает Radio Marca.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее «десятка» принадлежала хорвату Луке Модричу, перешедшему в «Милан», а француз выступал под №9.

    Инициатором такого решения стал «Реал», которые намеревается таким образом увеличить объемы продаж футболок с Мбаппе под номером 10 и установить новый рекорд по вырученной сумме.

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  • 15/07/2025

    • Ранее за «сливочных» под №10 играли Модрич, Хамес Родригес, Месут Озил, Лассана Диарра, Уэсли Снайдер, Робиньо, Луиш Фигу, Кларенс Зеедорф, Микаэль Лаудруп, Мичел, Георге Хаджи и другие футболисты.

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