22 июля в Скопьепримет румынскийв матче квалификации Лиги чемпионов.

«Шкендия» прошла во второй раунд благодаря победе над валлийским клубом «Нью-Сейнтс». Хозяева добыли победу в дополнительное время.

ФКСБ встречался с андоррским «Интер Эскальдес». Общий счет по сумме двух встреч составил 4:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Между собой «Шкендия» и ФКСБ еще не играли. Это будет первая встреча команд в их истории.

Прогнозы и ставки

Эксперты оценили шансы команд:

Букмекеры: 5.05 на «Шкендию», 1.67 на ФКСБ.

На LiveSport.Ru назвали вероятного победителя встречи.

Согласно прогнозу ИИ команды сыграют ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шкендия» — ФКСБ смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.