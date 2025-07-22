«Шкендия» прошла во второй раунд благодаря победе над валлийским клубом «Нью-Сейнтс». Хозяева добыли победу в дополнительное время.
ФКСБ встречался с андоррским «Интер Эскальдес». Общий счет по сумме двух встреч составил 4:3.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Между собой «Шкендия» и ФКСБ еще не играли. Это будет первая встреча команд в их истории.
Прогнозы и ставки
Эксперты оценили шансы команд:
- Букмекеры: 5.05 на «Шкендию», 1.67 на ФКСБ.
- На LiveSport.Ru назвали вероятного победителя встречи.
- Согласно прогнозу ИИ команды сыграют ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шкендия» — ФКСБ смотрите на LiveCup.Run.
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