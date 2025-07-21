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    Прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда ЛЧ

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. По ее итогам команды оказались разбиты на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги.

    «Ушастый» за победу в ЛЧ
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    «Ушастый» за победу в ЛЧ

    Путь чемпионов
    УЕФА

    Путь Лиги
    УЕФА

    Первые матчи команды сыграют 22-23 июля, а ответные — 29-30 июля.

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