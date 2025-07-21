Сегодня в 13:30 Прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда ЛЧ Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов РФШ Рига Мальмё Копенгаген Бранн Кайрат Слован Братислава Црвена Звезда Лех Познань ХИК Лудогорец Ференцварош Динамо Киев Маккаби Хф Стяуа В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. По ее итогам команды оказались разбиты на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей «Ушастый» за победу в ЛЧ Фото: globallookpress.com Путь чемпионовУЕФА Путь ЛигиУЕФА Первые матчи команды сыграют 22-23 июля, а ответные — 29-30 июля.