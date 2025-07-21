Комличенко: «Локомотив» будет бороться за золото

Новичок «Локомотива»считает свой клуб одним из главных претендентов на победу в российской Премьер-лиге.

«У нас сильная команда, мы будем бороться за чемпионство, думаю, что мы являемся одними из основных претендентов. "Локомотив" — это та команда, которая всегда борется за трофеи, по-другому и быть не может.

Да, соперники тоже на месте не стоят, но мы должны отталкиваться от себя, а не обращать внимания на них. Уверен, что мы будем добавлять по ходу сезона. Я считаю, все возможно», — сказал форвард изданию ТАСС.

В матче первого тура РПЛ «Локомотив» разгромил дома «Сочи» со счетом 3:0. Комличенко вышел в стартовом составе.