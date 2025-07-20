«Спортинг» занимает 12-е место из 15 в Западной конференции. В прошлом туре клуб потерпел поражение 2:3 от «Сиэтла» и жаждет отыграться за неудачу.
«Нью-Йорк» подошел к матчу после победы над «Орландо», но чтобы закрепиться в первой семерке, ему нужно продолжать набирать очки.
Дважды подряд команды играли между собой нулевую ничью. При этом «Сити» не уступает «Спортингу» с 2016 года.
Прогнозы и ставки
Оценки экспертов:
- Букмекеры учли предыдущие результаты и предложили такие коэффициенты: 2.71 на победу хозяев, 2.40 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport назвали вероятного победителя поединка в своем традиционном прогнозе.
- Искусственный интеллект предлагает ставку на победу «Нью-Йорка» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спортинг Канзас-Сити» — «Нью-Йорк Сити» смотрите на LiveCup.Run.
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