Матч регулярного чемпионата МЛСсостоится 20 июля в 03:30 по мск.

«Спортинг» занимает 12-е место из 15 в Западной конференции. В прошлом туре клуб потерпел поражение 2:3 от «Сиэтла» и жаждет отыграться за неудачу.

«Нью-Йорк» подошел к матчу после победы над «Орландо», но чтобы закрепиться в первой семерке, ему нужно продолжать набирать очки.

Дважды подряд команды играли между собой нулевую ничью. При этом «Сити» не уступает «Спортингу» с 2016 года.

Прогнозы и ставки

Оценки экспертов:

Букмекеры учли предыдущие результаты и предложили такие коэффициенты: 2.71 на победу хозяев, 2.40 на победу гостей.

Эксперты LiveSport назвали вероятного победителя поединка в своем традиционном прогнозе.

Искусственный интеллект предлагает ставку на победу «Нью-Йорка» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спортинг Канзас-Сити» — «Нью-Йорк Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.