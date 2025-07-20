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    «Спортинг Канзас-Сити» — «Нью-Йорк Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Матч регулярного чемпионата МЛС «Спортинг Канзас-Сити»«Нью-Йорк Сити» состоится 20 июля в 03:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Спортинг» занимает 12-е место из 15 в Западной конференции. В прошлом туре клуб потерпел поражение 2:3 от «Сиэтла» и жаждет отыграться за неудачу.

    «Нью-Йорк» подошел к матчу после победы над «Орландо», но чтобы закрепиться в первой семерке, ему нужно продолжать набирать очки.

    Дважды подряд команды играли между собой нулевую ничью. При этом «Сити» не уступает «Спортингу» с 2016 года.

    Прогнозы и ставки

    Оценки экспертов:

    • Букмекеры учли предыдущие результаты и предложили такие коэффициенты: 2.71 на победу хозяев, 2.40 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport назвали вероятного победителя поединка в своем традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект предлагает ставку на победу «Нью-Йорка» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спортинг Канзас-Сити» — «Нью-Йорк Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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