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    Канзасцы наконец-то одолеют «Нью-Йорк Сити»

    Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Канзас-Сити — «Нью-Йорк Сити»
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    Магомед-Шапи Сулейманов
    20 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Спортинг» Канзас-Сити и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Канзас-Сити — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 20 Июля 2025 года

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 03:30 Нью-Йорк Сити

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •

    «Спортинг» Канзас-Сити

    Турнирное положение: «Спортинг» Канзас-Сити борется за попадание в плей-офф. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Спортинг» Канзас-Сити набрал 23 очка в 22 матчах. А вот отличились игроки команды 35 результативными ударами.

    Спортинг Канзас Сити — Нью-Йорк Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спортинг» Канзас-Сити уступил «Сиэтл Саундерс» (2:3).

    До того команда сумела одолеть «Колорадо Рэпидс» (2:1). А вот поединок с «Реал Солт-Лейком» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спортинг» Канзас-Сити забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спортинг» Канзас-Сити нынче выглядит неубедительно. Команда на 6 очков отстает от заветной зоны плей-офф.

    Причем «Спортинг» Канзас-Сити традиционно неудачно противостоит «Нью-Йорк Сити». В пяти последних очных поединках команда добыла лишь 2 ничьих при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается хотя бы немного приблизиться к топ-9.

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» нынче не особенно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нью-Йорк Сити» в 22 матчах чемпионата набрал 34 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Нью-Йорк Сити» переиграл «Орландо Сити» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Шарлотта» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Торонто» (3:1).

    При этом «Нью-Йорк Сити» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 22 поединках МЛС.

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    При этом «Нью-Йорк Сити» лишь на один пункт оторвался от восьмой позиции. А вот победила команда в 10 матчах чемпионата из 22.

    Команда в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый третий свой поединок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда всеми силами пытается закрепиться в зоне плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Сити» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Спортинг» Канзас-Сити пропускает в среднем немногим реже 2 мячей за матч

    • «Нью-Йорк Сити» уже 9 лет не проигрывает канзасцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Спортинг» Канзас-Сити намерен подтянуться к зоне плей-офф, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и мотивация наконец-то одолеть «Нью-Йорк Сити» у них огромная.

    Ставка: Победа «Спортинга» Канзас-Сити за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити?

    Матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити состоится 20 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 20.07.202503:30. Канзасцы наконец-то одолеют «Нью-Йорк Сити»
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